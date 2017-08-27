«Зенит» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РФПЛ «Зенит» — «Ростов», который состоится 27 августа.
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Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
«Зенит»: Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Александр Кокорин.
«Ростов»: Сергей Песьяков, Сверрир Ингасон, Сергей Паршивлюк, Миха Мевля, Виталий Устинов, Мацей Вилюш, Тимофей Калачёв, Артур Юсупов, Мусса Думбия, Павел Могилевец, Эльдор Шомуродов.
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