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27 августа 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РФПЛ «Зенит» — «Ростов», который состоится 27 августа.

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура <span class=error>РФПЛ</span> Зенит — Ростов который состоится 27 августа. Увеличить
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Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Зенит»: Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Александр Кокорин.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Сверрир Ингасон, Сергей Паршивлюк, Миха Мевля, Виталий Устинов, Мацей Вилюш, Тимофей Калачёв, Артур Юсупов, Мусса Думбия, Павел Могилевец, Эльдор Шомуродов.

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