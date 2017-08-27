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27 августа 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Динамо» на матч восьмого тура российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 27 августа.

Стали известны стартовые составы Краснодара и московского Динамо на матч восьмого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> который состоится сегодня 27 августа. Увеличить
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«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Шуньич, Темников, Зотов, Панченко, Ташаев, Сов, Вандерсон.

Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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