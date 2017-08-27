Агент: Футболист «Спартака» Мельгарехо не перейдет в испанский «Леганес»

Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что Мельгарехо может перейти в «Леганес» до завершения текущего трансферного окна.

«Информация испанской газеты не соответствует действительности. Мельгарехо не будет играть за «Леганес», — сказал Апплеярд.

Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в шести играх московского клуба.