Агент: Футболист «Спартака» Мельгарехо не перейдет в испанский «Леганес»
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Парагвайский нападающий футбольного клуба «Спартак» Лоренсо Мельгарехо не перейдет в испанский клуб «Леганес». Об этом ТАСС рассказал агент игрока Хуан Аппелеярд.
Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что Мельгарехо может перейти в «Леганес» до завершения текущего трансферного окна.
«Информация испанской газеты не соответствует действительности. Мельгарехо не будет играть за «Леганес», — сказал Апплеярд.
Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в шести играх московского клуба.
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