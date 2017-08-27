Футболисты ЦСКА поздравили клуб со 106-летием перед матчем ЧР с «Ахматом»

ПФК ЦСКА в воскресенье празднует 106 лет со дня основания. «Красно-синие» в воскресенье встречаются на «Арене ЦСКА» с «Ахматом». Армейцы вышли на поле в футболках с надписью «106 лет ЦСКА».

Также защитнику Василию Березуцкому, сыгравшему в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Янг Бойз» свой 500-й матч за «красно-синих», генеральным директором клуба Романом Бабаевым была вручена памятная футболка с цифрой 500.