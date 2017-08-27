Футболисты ЦСКА поздравили клуб со 106-летием перед матчем ЧР с «Ахматом»
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Футболисты московского ЦСКА поздравили клуб с днем рождения, выйдя на поле перед матчем 8-го тура чемпионата России по футболу против грозненского «Ахмата» в специальных футболках.
ПФК ЦСКА в воскресенье празднует 106 лет со дня основания. «Красно-синие» в воскресенье встречаются на «Арене ЦСКА» с «Ахматом». Армейцы вышли на поле в футболках с надписью «106 лет ЦСКА».
Также защитнику Василию Березуцкому, сыгравшему в раунде
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