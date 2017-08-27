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27 августа 2017, 17:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мельгарехо близок к переходу из «Спартака» в «Леганес»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в Испании.

Полузащитник Спартака <span class=error>Лоренсо</span> Мельгарехо может продолжить карьеру в Испании. Увеличить
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«Леганес» близок к оформлению перехода 27-летнего футболиста, утверждает Мundodeportivo.

В прошлом сезоне РФПЛ Мельгарехо принял участие в 21 матче (7 — в стартовом составе) и забил 2 гола. В текущем розыгрыше РФПЛ парагваец появился на поле в шести матчах (один — с первых минут) и отметился двумя результативными передачами.

В прошлом сезоне испанской Примеры «Леганес» занял 17-е место в таблице, набрав 35 очков в 38 матчах.

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