Мельгарехо близок к переходу из «Спартака» в «Леганес»

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«Леганес» близок к оформлению перехода 27-летнего футболиста, утверждает Мundodeportivo.

В прошлом сезоне РФПЛ Мельгарехо принял участие в 21 матче (7 — в стартовом составе) и забил 2 гола. В текущем розыгрыше РФПЛ парагваец появился на поле в шести матчах (один — с первых минут) и отметился двумя результативными передачами.

В прошлом сезоне испанской Примеры «Леганес» занял 17-е место в таблице, набрав 35 очков в 38 матчах.