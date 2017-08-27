Юрий Семин: К Дзюбе отношусь потрясающе, но он игрок «Зенита»

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После матча на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд.

— Хорошо, что победили перед перерывом на матчи сборных, игроки уедут с хорошим настроением, — сказал главный тренер «Локо» Юрий Семин. — Интересный получился матч, обе команды играющие. Нам было сложно, но моментов создали все-таки побольше. В атакующих действиях действовали хорошо. Теперь у ребят будет три дня отдыха, а потом с теми, кто останется, проведем сбор, сыграем один товарищеский матч.

— Теперь «Локо» всегда будет играть в зеленой форме?

— Зависит от регламента, но когда выигрываешь, зачем что-то менять?

— Чорлука восстанавливается от травмы. Сейчас капитан Игорь Денисов. Он им останется, когда хорват вернется?

— Денисов справляется с ролью капитана, соответствует этому статусу своей игрой. Когда вернется Чорлука, сядем с ребятами и обговорим этот момент.

— «Локо» взял в аренду Эдера. Нужен ли команде еще и Дзюба?

— У меня к Дзюбе потрясающее отношение. Он должен играть на чемпионате мира. И он, я думаю, будет там играть. Но это игрок «Зенита», и я не имею права о нем говорить. А вообще сильный нападающий лишним для нас не будет.

— Сам Эдер — сильный форвард?

— Одно дело — быть хорошим игроком вчера. Другое — сегодня. Человек приезжает в новую для себя страну, нужна адаптация. Надеюсь, все будет хорошо.

Александр ТАРХАНОВ: «ПО УРОВНЮ ИГРОКОВ “ЛОКО” СПОСОБЕН БЫТЬ НА САМОМ ВЕРХУ».

— В первом тайме была достаточно равная игра, оказывали достойное сопротивление, но во втором провалили начало, пропустили после несогласованности вратаря и защитника, — отметил главный тренер «Урала».

— Почему рано ушел с поля Бикфалви?

— У него изначально была травма, получил накануне. Повреждение не давало играть в полную силу, потребовалась замена.

— А Фидлер почему не играл?

— У него надрыв задней поверхности бедра, по срокам пока не готов сказать.

— «Локо» сильно изменился по сравнению с майским финалом Кубка?

— В финале у нас было преимущество, на этот раз нет. Но вообще у «Локо» очень серьезный подбор игроков, эта команда способна быть на самом верху таблицы.