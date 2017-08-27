Юрий Семин: К Дзюбе отношусь потрясающе, но он игрок «Зенита»
Рулевой «Локо» — о лидерстве и трансферах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После матча на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд.
— Хорошо, что победили перед перерывом на матчи сборных, игроки уедут с хорошим настроением, — сказал главный тренер «Локо» Юрий Семин. — Интересный получился матч, обе команды играющие. Нам было сложно, но моментов создали
— Теперь «Локо» всегда будет играть в зеленой форме?
— Зависит от регламента, но когда выигрываешь, зачем
— Чорлука восстанавливается от травмы. Сейчас капитан Игорь Денисов. Он им останется, когда хорват вернется?
— Денисов справляется с ролью капитана, соответствует этому статусу своей игрой. Когда вернется Чорлука, сядем с ребятами и обговорим этот момент.
— «Локо» взял в аренду Эдера. Нужен ли команде еще и Дзюба?
— У меня к Дзюбе потрясающее отношение. Он должен играть на чемпионате мира. И он, я думаю, будет там играть. Но это игрок «Зенита», и я не имею права о нем говорить. А вообще сильный нападающий лишним для нас не будет.
— Сам Эдер — сильный форвард?
— Одно дело — быть хорошим игроком вчера. Другое — сегодня. Человек приезжает в новую для себя страну, нужна адаптация. Надеюсь, все будет хорошо.
Александр ТАРХАНОВ: «ПО УРОВНЮ ИГРОКОВ “ЛОКО” СПОСОБЕН БЫТЬ НА САМОМ ВЕРХУ».
— В первом тайме была достаточно равная игра, оказывали достойное сопротивление, но во втором провалили начало, пропустили после несогласованности вратаря и защитника, — отметил главный тренер «Урала».
— Почему рано ушел с поля Бикфалви?
— У него изначально была травма, получил накануне. Повреждение не давало играть в полную силу, потребовалась замена.
— А Фидлер почему не играл?
— У него надрыв задней поверхности бедра, по срокам пока не готов сказать.
— «Локо» сильно изменился по сравнению с майским финалом Кубка?
— В финале у нас было преимущество, на этот раз нет. Но вообще у «Локо» очень серьезный подбор игроков, эта команда способна быть на самом верху таблицы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter