Массимо Каррера: «Спартак» играл хорошо. Не хватило голов
Тренер позитивно оценил действия своей команды.
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Главный тренер «Спартака» позитивно оценил действия своей команды — но не результат.
— Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск, — приводит слова Карреры официальный сайт
Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.
— По сравнению с предыдущим матчем СКА изменился?
— Определенно. Наш соперник стал другим. При этом со СКА
Да, поле было тяжелым, а перелет — нелегким, но я не ищу для себя алиби.
Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат.
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— «Спартак» в Хабаровске создал нам много проблем, — сказал главный тренер хабаровчан
— Самый яркий из них — Квинси Промес. Вы наверняка пытались до игры решить проблему этого футболиста. Как его остановить?
— Иногда — никак, либо при помощи фола. Очень яркий и сильный игрок. Именно такие исполнители делают
— Можно ли говорить о том, что «СКА-Хабаровск» освоился в
— Если говорить о готовности к играм, самоотдаче, настрое на общее дело — безусловно. Но вот качество футбола, который мы показываем, оставляет желать лучшего. Тут пока хвастать нечем.
— Где СКА может прибавить?
— В работе. Будем трудиться, чтобы стать пусть немного, но сильнее как команда. Мы не можем сказать, что у нас собраны яркие по меркам
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