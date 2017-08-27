Массимо Каррера: «Спартак» играл хорошо. Не хватило голов

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Главный тренер «Спартака» позитивно оценил действия своей команды — но не результат.

— Мы были в курсе всех трудностей, связанных с выездом в Хабаровск, — приводит слова Карреры официальный сайт красно-белых. — Знали, что здесь тяжелое поле.

Но причин жаловаться у меня нет. На самом деле команда сегодня играла хорошо, у нас было много моментов, но не хватило голов.

— По сравнению с предыдущим матчем СКА изменился?

— Определенно. Наш соперник стал другим. При этом со СКА по-прежнему сложно играть.

Да, поле было тяжелым, а перелет — нелегким, но я не ищу для себя алиби.

Главная причина в том, что не удалось забить быстрый гол. В таких матчах, как сегодняшний, это часто влияет на итоговый результат.

Алексей ПОДДУБСКИЙ: «НАМ СОЗДАЛИ МНОГО ПРОБЛЕМ».

— «Спартак» в Хабаровске создал нам много проблем, — сказал главный тренер хабаровчан пресс-службе «СКА-Хабаровск». — Во втором тайме нашей команде порой было очень сложно сдерживать атаки чемпионов России. У спартаковцев есть индивидуально сильные футболисты, которые могут сами решить тот или иной эпизод в игре, а заодно — судьбу матча.

— Самый яркий из них — Квинси Промес. Вы наверняка пытались до игры решить проблему этого футболиста. Как его остановить?

— Иногда — никак, либо при помощи фола. Очень яркий и сильный игрок. Именно такие исполнители делают премьер-лигу турниром, который разительно отличается от ФНЛ.

— Можно ли говорить о том, что «СКА-Хабаровск» освоился в премьер-лиге?

— Если говорить о готовности к играм, самоотдаче, настрое на общее дело — безусловно. Но вот качество футбола, который мы показываем, оставляет желать лучшего. Тут пока хвастать нечем.

— Где СКА может прибавить?