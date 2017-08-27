Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30810516/
27 августа 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат».

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура <span class=error>РФПЛ</span> ЦСКА — <span class=error>Ахмат</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Анхель, Сампайо, Швец, Бериша, Садаев, Митришев, Исмаэл.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?