ЦСКА — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат».
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Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфо, Анхель, Сампайо, Швец, Бериша, Садаев, Митришев, Исмаэл.
Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».
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