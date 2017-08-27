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РЕБРОВ ПОХВАЛИЛ ПОСЛЕ ИГРЫ. БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО.

— Наверняка вы сейчас ждали звонка не из «Спорт-Экспресса», а от Станислава Черчесова?

— Нет, не ждал.

— Почему?

— В сборной собраны сильные вратари, мне еще нужно много работать.

— Разве ваша сегодняшняя игра не заслуживает внимания тренеров национальной команды?

— Ну это же всего один матч!

— Лучший в карьере?

— Да я бы не сказал. В составе «Луча», помню, четыре пенальти отбил. Когда выходили в премьер-лигу, тоже были хорошие игры. Хотя я стараюсь не вспоминать былые заслуги. Нужно смотреть только вперед.

— Согласны, что если бы не вы, «Спартак» «отгрузил» бы вашей команде четыре-пять голов?

— Нет. Я же не один играю на поле. Мне помогают защитники, проделывают большой объем работы. Они помогают мне, я — им.

— Давайте обратимся к статистике: «Спартак» нанес 13 ударов в створ, «СКА-Хабаровск» — ни одного…

— Футбол — командный вид спорта. Не могу сказать, что только я принес эту ничью Хабаровску. Все делали одно общее дело.

— В прошлом сезоне не пропустили от красно-белых в 1/16 финале Кубка России, сегодня вновь оставили свои ворота на замке. «Спартак» — это ваш «клиент»?

— Да нет, почему? Конечно, на топ-клубы настраиваешься по-особому. Мы не хотели проигрывать москвичам. Понимали, что «Спартак» намерен поквитаться за то поражение в Кубке. Но Хабаровск точно никому не уступает в характере и по самоотдаче. А, возможно, мы даже и превосходим остальных.

— Даже так?

— Я еще перед стартом чемпионата говорил, что всем с нами будет тяжело, любому дадим бой.

— Перед игрой вы больше всего опасались дальних ударов Глушакова?

— Нет. Понимал, что в составе чемпионов России угроза может исходить буквально от каждого футболиста. Я вообще выхожу, играю и ничего не опасаюсь.

— В итоге больше всех проблем вам доставил Промес.

— Промес в каждой игре всем вратарям создает проблемы. И забивает, и отдает.

— Вы теперь у него в черном списке.

— Ну что ж. Ничего страшного (смеется).

— Вы ведь, как и Акинфеев, пока не пропустили от голландца ни одного мяча.

— Ну… Меня очень рано сравнивать с таким топовым голкипером, как Игорь. Да и вообще мы разные. Я — Довбня, он — Акинфеев.

— Кто-то из спартаковцев подошел к вам после матча и выразил восхищение вашей игрой?

— С Артемом Ребровым немного пообщались. Он сказал, что я молодец. Мне была приятна такая оценка от вратаря «Спартака». Аж мурашки по коже побежали. Правда, приятно! Он еще спросил, насколько тяжело я переношу постоянные перелеты.

ЗАЧЕМ РУГАТЬ АКИНФЕЕВА? ОН ЖЕ ЛЕГЕНДА!

— Что ответили?

— Это действительно непросто. После выезда на игру с «Тосно» пришлось перестраиваться. Я трое суток ночью не спал… Сегодня лег только в шесть утра, встал — в час дня. Но такова наша жизнь. Деваться некуда.

— Ваш главный тренер Алексей Поддубский после матча с «Локомотивом» возмутился: «Кто так составляет календарь»?!

— Не могу ничего сказать. У составителей календаря своя работа. У нас — своя. Нам и в ФНЛ не было легко. Так что надо просто работать. Как говорится, человек привыкает ко всему. Плюс открывает в себе новые возможности в таких условиях.

Хочется поблагодарить руководство края, губернатора за поддержку, заместителя председателя Правительства края Аркадия Николаевича Мкртычева, спонсоров. Они поверили в нас и сейчас делают все, чтобы «СКА-Хабаровск» существовал и приносил городу только радость.

— А на что в этом сезоне будет претендовать Хабаровск?

— Перед нами стоит задача — остаться в премьер-лиге. Надо ее выполнять.

— «Спартак» не сможет защитить свой титул?

— Вряд ли красно-белые вновь станут чемпионами. По игре ЦСКА и «Зенит» превосходят «Спартак». Хотя тот же «Зенит» первые три-четыре тура еще вкатывался в чемпионат. А ЦСКА — это вообще космос!

— Космос?

— Да. Имею в виду командные взаимодействия. Мне нравится, что в ЦСКА долгое время одни и те же футболисты играют. Клуб не выкидывает игроков пачками. Костяк сохраняется много лет. Отсюда и такое взаимопонимание на поле — с полуслова. Это и обеспечивает стабильный результат.

— Вы не хотите, чтобы вас сравнивали с Акинфеевым. Но он является для вас примером для подражания?

— Классный, топовый голкипер! Возможно, есть российские вратари с большим потенциалом. Но нет смысла об этом говорить.

— Почему?

— Потому что Игорь был, есть и еще будет вратарем номер один. Он уже в юношеские годы был нереальным талантом. А самое главное — держит уровень. Знаю, что он порой может не тренироваться. Но выходит на матч и спасает. Мне не нравится, когда его огульно критикуют за ошибки. Акинфеев — это же легенда, а его ругают при первом же ляпе… То же самое могу сказать и про Кокорина.

— Считаете, ему не справедливо «доставалось» от прессы и болельщиков раньше?

— Посмотрите сейчас на него. В каком он порядке! А если бы его и в прошлом сезоне поддержали, а не поливали, может быть, он дал результат раньше? Я дружу с Андреем Луневым, интересовался у него про Кокорина.

— И что ответил Лунев?

— Что Кокорин в полнейшем порядке. На тренировках показывает что-то нереальное. А на поле в прошлом сезоне выходил, и у него почему-то игра не шла. И пресса, болельщики тут же начинали его прикладывать, ругать! Может быть, из-за этого у Кокорина и пропадала уверенность в своих силах? Когда человека постоянно прессуют, иногда трудно с этим справится. Наоборот, нужно быть добрее, побольше позитива!