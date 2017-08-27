Александр Довбня: «Спартак» вряд ли станет чемпионом, а ЦСКА — это космос!
Голкипер «СКА-Хабаровск», ставший героем матча со «Спартаком», после игры ответил на звонок корреспондента «СЭ».
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РЕБРОВ ПОХВАЛИЛ ПОСЛЕ ИГРЫ. БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО.
— Наверняка вы сейчас ждали звонка не из «Спорт-Экспресса», а от Станислава Черчесова?
— Нет, не ждал.
— Почему?
— В сборной собраны сильные вратари, мне еще нужно много работать.
— Разве ваша сегодняшняя игра не заслуживает внимания тренеров национальной команды?
— Ну это же всего один матч!
— Лучший в карьере?
— Да я бы не сказал. В составе «Луча», помню, четыре пенальти отбил. Когда выходили в
— Согласны, что если бы не вы, «Спартак» «отгрузил» бы вашей команде
— Нет. Я же не один играю на поле. Мне помогают защитники, проделывают большой объем работы. Они помогают мне, я — им.
— Давайте обратимся к статистике: «Спартак» нанес 13 ударов в створ, «СКА-Хабаровск» — ни одного…
— Футбол — командный вид спорта. Не могу сказать, что только я принес эту ничью Хабаровску. Все делали одно общее дело.
— В прошлом сезоне не пропустили от
— Да нет, почему? Конечно, на
— Даже так?
— Я еще перед стартом чемпионата говорил, что всем с нами будет тяжело, любому дадим бой.
— Перед игрой вы больше всего опасались дальних ударов Глушакова?
— Нет. Понимал, что в составе чемпионов России угроза может исходить буквально от каждого футболиста. Я вообще выхожу, играю и ничего не опасаюсь.
— В итоге больше всех проблем вам доставил Промес.
— Промес в каждой игре всем вратарям создает проблемы. И забивает, и отдает.
— Вы теперь у него в черном списке.
— Ну что ж. Ничего страшного (смеется).
— Вы ведь, как и Акинфеев, пока не пропустили от голландца ни одного мяча.
— Ну… Меня очень рано сравнивать с таким топовым голкипером, как Игорь. Да и вообще мы разные. Я — Довбня, он — Акинфеев.
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— С Артемом Ребровым немного пообщались. Он сказал, что я молодец. Мне была приятна такая оценка от вратаря «Спартака». Аж мурашки по коже побежали. Правда, приятно! Он еще спросил, насколько тяжело я переношу постоянные перелеты.
ЗАЧЕМ РУГАТЬ АКИНФЕЕВА? ОН ЖЕ ЛЕГЕНДА!
— Что ответили?
— Это действительно непросто. После выезда на игру с «Тосно» пришлось перестраиваться. Я трое суток ночью не спал… Сегодня лег только в шесть утра, встал — в час дня. Но такова наша жизнь. Деваться некуда.
— Ваш главный тренер Алексей Поддубский после матча с «Локомотивом» возмутился: «Кто так составляет календарь»?!
— Не могу ничего сказать. У составителей календаря своя работа. У нас — своя. Нам и в ФНЛ не было легко. Так что надо просто работать. Как говорится, человек привыкает ко всему. Плюс открывает в себе новые возможности в таких условиях.
Хочется поблагодарить руководство края, губернатора за поддержку, заместителя председателя Правительства края Аркадия Николаевича Мкртычева, спонсоров. Они поверили в нас и сейчас делают все, чтобы «СКА-Хабаровск» существовал и приносил городу только радость.
— А на что в этом сезоне будет претендовать Хабаровск?
— Перед нами стоит задача — остаться в
— «Спартак» не сможет защитить свой титул?
— Вряд ли
— Космос?
— Да. Имею в виду командные взаимодействия. Мне нравится, что в ЦСКА долгое время одни и те же футболисты играют. Клуб не выкидывает игроков пачками. Костяк сохраняется много лет. Отсюда и такое взаимопонимание на поле — с полуслова. Это и обеспечивает стабильный результат.
— Вы не хотите, чтобы вас сравнивали с Акинфеевым. Но он является для вас примером для подражания?
— Классный, топовый голкипер! Возможно, есть российские вратари с большим потенциалом. Но нет смысла об этом говорить.
— Почему?
— Потому что Игорь был, есть и еще будет вратарем номер один. Он уже в юношеские годы был нереальным талантом. А самое главное — держит уровень. Знаю, что он порой может не тренироваться. Но выходит на матч и спасает. Мне не нравится, когда его огульно критикуют за ошибки. Акинфеев — это же легенда, а его ругают при первом же ляпе… То же самое могу сказать и про Кокорина.
— Считаете, ему не справедливо «доставалось» от прессы и болельщиков раньше?
— Посмотрите сейчас на него. В каком он порядке! А если бы его и в прошлом сезоне поддержали, а не поливали, может быть, он дал результат раньше? Я дружу с Андреем Луневым, интересовался у него про Кокорина.
— И что ответил Лунев?
— Что Кокорин в полнейшем порядке. На тренировках показывает
Понимаете, все ошибаются. Например, слесари тоже могут сделать
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