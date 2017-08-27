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1 МЕСТО. СЕЗОН-2003.

Результаты после 8 туров: 9 очков, 2 победы-3 ничьи-3 поражения, мячи: 10−12, 12 место,

Итоговое место: 10-е, 36 очков

Тренер: Олег Романцев.

В 2003 году уже вовсю распадающийся легендарный «Спартак» Романцева выдал точно такой же старт сезона, как и чемпионский «Спартак» — 2017. Но по разнице мячей сравнение в пользу Карреры. Будь две эти команды в одной таблицы, выше стояли бы Глушаков и ко.

2 МЕСТО. СЕЗОН-2017/18.

Результаты после 8 туров: 9 очков, 2−3−3, мячи: 11−13, 9 место

Итоговое место: ?

Тренер: Массимо Каррера.

В случае победы в Хабаровске, что вполне могло быть, учитывая количество ударов красно-белых (30, 12 — в створ), команда Карреры опускалась бы на третье место в этом рейтинге.

3 МЕСТО. СЕЗОН — 2011/12.

Результаты после 8 туров: 10 очков, 3−1−4, мячи: 6−11, 8 место

Итоговое место: 2-е, 75 очков (это был переходный сезон, проводилось 44 тура)

Тренер: Валерий Карпин.

Это был удивительный сезон. Провалив старт — «Спартак» оказался на последнее месте и вылетел из Кубка России, Карпин подал в отставку. Но игроки поддержали тренера соответствующими надписями на футболках и, что важнее, результатами. В итоге в финальном пуле переходного сезона «Спартак» вскочил на второе место, попав в Лигу чемпионов. Но Карпин все равно ушел после окончания сезона, уступив место Унаи Эмери. Правда, ненадолго. Уже в конце ноября 2012 года он вывел «Спартак» на матч РФПЛ.

4 МЕСТО. СЕЗОН — 1995.

Результаты после 8 туров: 11 очков, 3−2−3, мячи: 16−12, 8 место

Итоговое место: 3-е, 63 очка

Тренер: Олег Романцев.

В том сезоне впервые чемпионат России выиграл не «Спартак». Золото взял Валерий Газзаев вместе с владикавказским «Спартаком-Аланией». Второе место занял «Локомотив» Семина. Любопытно, что на следующий сезон «Спартак» мог второй раз подряд упустить титул, но в золотом матче красно-белые под руководством уже Георгия Ярцева победили все тот же «Спартак-Аланию».

5 МЕСТО. СЕЗОНЫ-2006, 2008, 2009, 2010, 12/13.

Результаты после 8 туров:

2006: 13 очков, 3−4−1, мячи: 15−11, 5 место

Итоговое место: 2-е, 58 очков

Тренер: начал сезон Александр Старков, завершил — Владимир Федотов.

Эпохальное интервью Дмитрия Аленичева ускорило отставку Старкова, который в прошлом сезоне завоевал для «Спартака» серебро. Надо отметить, что при Федотове была одна из самых ярких красно-белых команд — много молодых футболистов, атакующий футбол. Но ЦСКА с Вагнером, Карвальо, Жирковым и еще молодыми Березуцкими и Игнашевичем было не остановить.

2008: 13 очков, 3−4−1, мячи: 14−10, 6-е место

Итоговое место: 8-е, 44 очка

Тренер: начал сезон Станислав Черчесов, завершил — Микаэль Лаудруп.

Одно из самых провальных решений руководства «Спартака». Чем, кроме скромных успехов с еще более скромным «Хетафе» и блестящей игроцкой карьерой привлек клуб Лаудруп, непонятно. В итоге датчанин показал самый низкий процент побед в российской истории среди всех тренеров «Спартака» — 31,8. Для сравнения у Дмитрия Гунько и Невио Скалы этот процент равнется 33,3 и 37,5 соответственно.

2009: 13 очков, 4−1−3, мячи: 12−7, 5-е место

Итоговое место: 2-е, 55 очков

Тренер: начал сезон Микаэль Лаудруп, завершил — Валерий Карпин.

Провалив очередной старт сезона, «Спартак» убрал Лаудрупа и поставил Карпина. И это сработало — красно-белые выдали яркий отрезок и заняли второе место. В этот же год начался тот раскол между молодым еще Дзюбой и «Спартаком», который спустя несколько лет выльется в уход форварда в «Зенит». Дзюбу обвинят в том, что он украл деньги из сумки Быстрова, клуб встанет на сторону полузащитника, а своего воспитанника отправит в Томск. Там-то Артем с помощью Валерия Непомнящего проведет свой первый неплохой сезон на взрослом уровне.

2010: 13 очков, 3−4−1, мячи: 9−6, 5-е место

Итоговое место: 4-е, 49 очков

Тренер: Валерий Карпин.

Соперничать с «Зенитом» Спаллетти до того, как в Питер приехали Халк и Витсель, было нереально. Забуксовав на старте, «Спартак» так и не оклемался, став лишь четвертым. Без шансов на медали. Зато Лигу чемпионов красно-белые начали очень бодро — гостевая победа над «Марселем» и домашняя — над «Жилиной». И после двух туров в группе лидировали «Челси» и «Спартак» — с шестью очками. У остальных — ноль. К сожалению, «Спартак» из последующих четырех матчей выиграл только один — и вылетел в Лигу Европы.

2012/13: 13 очков, 4−1−3, мячи: 14−14, 6-е место

Итоговое место: 4-е, 51 очко

Тренер: начал сезон Унаи Эмери, завершил — Валерий Карпин.

Ничего нового: приход интересного тренера, яркий старт, потом несколько средних матчей и стагнация. Как итог — фраза про «тренеришку» в спину и увольнение уже в ноябре. Карпину спасти сезон не удалось — только четвертое место.