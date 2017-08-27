Российской футбольной Премьер-Лиге исполнилось 16 лет

«У истоков самого успешной отечественной спортивной организации и самого интересного чемпионата стояли руководители ведущих российских профессиональных футбольных клубов во главе с Виталием Леонтьевичем Мутко. Правильность выбранного курса развития российского футбола доказало время.



В день своего рождения мы поздравляем всех, кто создавал Премьер-Лигу, помогал ей расти и развиваться, вкладывая всю свою душу и здоровье в это, подчас очень нелёгкое дело — руководителей и сотрудников Лиги и клубов, ветеранов, футболистов и тренеров, представителей футбольной общественности. И конечно же, мы от всей души поздравляем всех любителей футбола! Впереди у нас много интересных матчей и новых побед!» — говорится в пресс-релизе лиги.

«Чемпионат» присоединяется к поздравлениям в адрес РФПЛ!