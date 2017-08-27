Российской футбольной Премьер-Лиге исполнилось 16 лет
27 августа 2001 года в Москве было создано некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-Лига».
«У истоков самого успешной отечественной спортивной организации и самого интересного чемпионата стояли руководители ведущих российских профессиональных футбольных клубов во главе с Виталием Леонтьевичем Мутко. Правильность выбранного курса развития российского футбола доказало время.
В день своего рождения мы поздравляем всех, кто создавал
«Чемпионат» присоединяется к поздравлениям в адрес РФПЛ!
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