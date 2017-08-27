Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30810125/
27 августа 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Бони

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Вильфриду Бони.

Помимо москвичей, на ивуарийского футболиста претендуют «Суонси Сити», «Валенсия» и «Марсель», информирует Mirror.

Главным кандидатом на трансфер Бони считается «Суонси». «Лебеди» в ближайшее время предложат «Манчестер Сити» за 28-летнего форварда £ 13 млн. Ранее «горожане» отклонили предложение в £ 10 млн. Сам Бони также предпочитает перейти в «Суонси», за который он уже выступал с 2013 по 2015 год перед трансфером в «Сити».

Прошлый сезон Бони провёл на правах аренды в «Сток Сити», за который сыграл 10 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. В составе «Манчестер Сити» он принял участие в 46 матчах, в которых забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?