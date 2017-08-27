«Спартак» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Бони

Помимо москвичей, на ивуарийского футболиста претендуют «Суонси Сити», «Валенсия» и «Марсель», информирует Mirror.

Главным кандидатом на трансфер Бони считается «Суонси». «Лебеди» в ближайшее время предложат «Манчестер Сити» за 28-летнего форварда £ 13 млн. Ранее «горожане» отклонили предложение в £ 10 млн. Сам Бони также предпочитает перейти в «Суонси», за который он уже выступал с 2013 по 2015 год перед трансфером в «Сити».

Прошлый сезон Бони провёл на правах аренды в «Сток Сити», за который сыграл 10 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. В составе «Манчестер Сити» он принял участие в 46 матчах, в которых забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.