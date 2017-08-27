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27 августа 2017, 14:41 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Евгений Ловчев: «Спартак» ментально не готов к сезону!

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, как можно нанести 13 ударов в створ ворот «СКА-Хабаровск» и сыграть 0:0.

Обозреватель Советского спорта объясняет как можно нанести 13 ударов в створ ворот <span class=error>СКА</span>-Хабаровск и сыграть 0:0. Увеличить
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Спартаковцы в Хабаровске хорошо сыграли только один тайм, второй. В первом ничего не было.

В прошлом сезоне часто забивали на последних минутах. Каррера тогда сказал — мол, такие победы ментально очень хорошо влияют на команду, она старалась-старалась и футбольный боженька вознаградил ее за это.

«Спартак» ментально не готов к этому сезону — не отошел еще от празднования чемпионства. Я имею в виду не банку с самогоном и не прыганье на машинах, а то, что в голове и психологию. Надо, как и в прошлом сезоне, выигрывать все стыки. Нади идти в них с холодной головой.

Развели шумиху вокруг перелета в Хабаровск! В прошлом году проиграли там СКА в Кубке России, за сколько дней прилетать, когда спать, а когда отдыхать?

Я играл в Хабаровске. И с ветеранами туда приезжал, восемь матчей там провели! Ночью не спали, резались в карты, потому что в Москве в это время был день, не спалось. А потом играли в футбол. И ничего!

Самое главное, чего не хватает в этом сезоне спартаковцам — они не дерутся за каждый мяч, поэтому футбол не вознаграждает их голами. Ездят, как звезды по стране — смотри, Хабаровск, к тебе прилетел чемпион! В первом тайме были вялые, квелые.

Почему 13 ударов в створ и ни одного гола? Неуверенность в себе! Нет наглости. Нет лидера, каким был в моем «Спартаке» Галимзян Хусаинов. Я опять не увидел командной игры, один только навал.

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