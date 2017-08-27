Бубнов: Бороться за золото «Спартаку» будет почти невозможно
Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью красно-белых со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги.
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Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Спартак» имел игровое преимущество в Хабаровске, но не использовал моменты. Великолепно Довбня стоял. «Спартак» потерял два очка. Почему 0:0? Травмы игроков, красная Самедова и перелет. Проблемы давят на «Спартак» психологически. Но со СКА выглядела команда хорошо.
Думаю, двухнедельный перерыв пойдёт «Спартаку» на пользу. Но
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