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27 августа 2017, 14:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бубнов: Бороться за золото «Спартаку» будет почти невозможно

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью красно-белых со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги.

<nobr>Экс-футболист</nobr> Спартака Александр <span class=error>Бубнов</span> прокомментировал ничью <nobr>красно-белых</nobr> со <span class=error>СКА</span>-Хабаровск в матче восьмого тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» имел игровое преимущество в Хабаровске, но не использовал моменты. Великолепно Довбня стоял. «Спартак» потерял два очка. Почему 0:0? Травмы игроков, красная Самедова и перелет. Проблемы давят на «Спартак» психологически. Но со СКА выглядела команда хорошо.

Думаю, двухнедельный перерыв пойдёт «Спартаку» на пользу. Но из-за Лиги чемпионов нагрузка повысится. И бороться за золото будет почти невозможно, — цитирует Бубнова «Спорт FM».

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