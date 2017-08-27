Гончаренко призвал болельщиков прийти на стадион, а не смотреть игру на диване

«Уважаемые болельщики ЦСКА, пользуясь случаем, ещё раз хочу всех пригласить на игру с “Ахматом”. Вы очень здорово нам помогли в дерби со “Спартаком”, когда вы нас гнали и до последнего верили, что мы сможем изменить эту игру, что в итоге и произошло. Может быть, не так много, как хотелось, но была достаточно серьёзная поддержка с “Янг Бойз”. Это были настоящие наши болельщики, которые пришли в проливной дождь и в нас до конца верили. Хотелось бы, чтобы все эти болельщики плюс все, которые решают для себя провести игру на диване, бросили диван и пришли на стадион», -заявил Гончаренко в видеообращении, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.