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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30809652/
27 августа 2017, 13:50 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Гончаренко призвал болельщиков прийти на стадион, а не смотреть игру на диване

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко призвал болельщиков «армейцев» посетить матч 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> призвал болельщиков армейцев посетить матч 8-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с <span class=error>Ахматом</span>. Увеличить
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«Уважаемые болельщики ЦСКА, пользуясь случаем, ещё раз хочу всех пригласить на игру с “Ахматом”. Вы очень здорово нам помогли в дерби со “Спартаком”, когда вы нас гнали и до последнего верили, что мы сможем изменить эту игру, что в итоге и произошло. Может быть, не так много, как хотелось, но была достаточно серьёзная поддержка с “Янг Бойз”. Это были настоящие наши болельщики, которые пришли в проливной дождь и в нас до конца верили. Хотелось бы, чтобы все эти болельщики плюс все, которые решают для себя провести игру на диване, бросили диван и пришли на стадион», -заявил Гончаренко в видеообращении, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

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