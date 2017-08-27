Смолов, Дзюба и «Спартак». Главные интриги последней недели трансферного окна

«СЭ» — о главных интригах, которые таят в себе последние дни заявочной кампании.

КУДА УЙДЕТ СМОЛОВ?

Разговоры о будущем лучшего снайпера двух последних чемпионатов России начались сразу же по окончании предыдущего сезона, но пока Смолов так никуда из «Краснодара» не уехал: ни в Европу, ни в «Спартак», ни в «Зенит». Болезненный вылет «быков» из еврокубков вновь сделал тему горячей, и, судя по всему, именно вариант с трансфером в Санкт-Петербург сегодня выглядит для Федора единственно возможным. Придут ли клубы к компромиссу? Как будет выглядеть сделка, если состоится: обмен на Дзюбу или полноценный выкуп? Не окажется ли Смолов вдруг в другом клубе — например, том же ЦСКА на правах аренды? Или все-таки останется на полгода в Краснодаре?

КОМУ ПРИГОДИТСЯ ДЗЮБА?

29-летний форвард, на протяжении двух сезонов игравший в «Зените» важную и незаменимую роль, новому главному тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини оказался не нужен: его манеры игры не подходит футболу, который прививает итальянец. Сейчас Дзюба беспросветно сидит на скамейке, выходит на поле лишь в концовках (и то не всегда), и вряд ли его эта ситуация в год домашнего чемпионата мира устраивает. В связи с этим переход в другой клуб выглядит напрашивающимся сценарием. Помимо самого вероятного варианта — обмена на Смолова с «Краснодаром», на горизонте есть еще и «Локомотив», которые также нуждается в сильном нападающем после травмы Ари. «Не имею права говорить об Артеме, на сегодня он — игрок «Зенита», — заметил накануне в очередной раз Семин.

ПЕРЕЙДЕТ ЛИ ГАРАЙ В «СПАРТАК»?

«Спартаку» обязательно нужен центральный защитник высокого класса перед Лигой чемпионов, и неслучайно красно-белые не бросают попыток приобрести у «Валенсии» Гарая, уже выступавшего ранее в России за «Зенит». По данным «СЭ», точку в истории ставить рано, вероятность трансфера 30-летнего защитника еще существует. Накануне аргентинец не попал в заявку нынешнего клуба на воскресный матч с «Реалом», что говорит о многом. Впрочем, красно-белые здесь — не единственный кандидат. Соперничать, возможно, придется с самим «Ювентусом» и некоторыми другими грандами.

КЕМ УСИЛЯТСЯ КРАСНО-БЕЛЫЕ?

И даже если трансфер Гарая окончательно сорвется, это не должно остановить «Спартак», у которого наверняка есть запасные варианты. Команда Массимо Карреры, и так до невозможности затянувшая с приобретениями, просто обязана совершить несколько сделок до конца трансферного окна, если не хочет столкнуться с серьезными неприятностями. По информации «СЭ», есть варианты с Подберезкиным из «Краснодара», Набиуллиным, Оздоевым и Рочиной из «Рубина», Беляевым из «Арсенала», а зарубежные СМИ пишут о вероятном переходе 20-летнего полузащитника Эвертона Фелипе. Сможет ли московский клуб хоть где-то договориться?

КУПИТ ЛИ КОГО-НИБУДЬ ЦСКА?

Армейский клуб, традиционно не шикующий на рынке, попал в групповой этап Лиги чемпионов. А это значит, что вероятность появления в составе армейцев нового футболиста чуть выше, чем пару недель назад. Но кем именно могут усилиться красно-синие? Удастся ли купить атакующего футболиста, нехватка которого на старте сезона на фоне поникших Чалова и Оланаре ощущается? В зарубежной прессе по отношению к ЦСКА фигурировала лишь одна фамилия — Вендела из «Флуминенсе». Интерес к хавбеку не отрицал даже Бабаев, однако талантливый футболист, по всей видимости, уйдет в «ПСЖ». Наверняка на примете у армейцев есть кто-то еще, но работают они тихо.

ЧЕМ ЕЩЕ УДИВИТ «ЗЕНИТ»?