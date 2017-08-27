Смолов, Дзюба и «Спартак». Главные интриги последней недели трансферного окна
В ночь с 31 августа на 1 сентября в России закрывается трансферное окно.
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Видимо, что-то случилось...
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«СЭ» — о главных интригах, которые таят в себе последние дни заявочной кампании.
КУДА УЙДЕТ СМОЛОВ?
Разговоры о будущем лучшего снайпера двух последних чемпионатов России начались сразу же по окончании предыдущего сезона, но пока Смолов так никуда из «Краснодара» не уехал: ни в Европу, ни в «Спартак», ни в «Зенит». Болезненный вылет «быков» из еврокубков вновь сделал тему горячей, и, судя по всему, именно вариант с трансфером в
КОМУ ПРИГОДИТСЯ ДЗЮБА?
29-летний форвард, на протяжении двух сезонов игравший в «Зените» важную и незаменимую роль, новому главному тренеру
ПЕРЕЙДЕТ ЛИ ГАРАЙ В «СПАРТАК»?
«Спартаку» обязательно нужен центральный защитник высокого класса перед Лигой чемпионов, и неслучайно
КЕМ УСИЛЯТСЯ
И даже если трансфер Гарая окончательно сорвется, это не должно остановить «Спартак», у которого наверняка есть запасные варианты. Команда Массимо Карреры, и так до невозможности затянувшая с приобретениями, просто обязана совершить несколько сделок до конца трансферного окна, если не хочет столкнуться с серьезными неприятностями. По информации «СЭ», есть варианты с Подберезкиным из «Краснодара», Набиуллиным, Оздоевым и Рочиной из «Рубина», Беляевым из «Арсенала», а зарубежные СМИ пишут о вероятном переходе 20-летнего полузащитника Эвертона Фелипе. Сможет ли московский клуб хоть
КУПИТ ЛИ
Армейский клуб, традиционно не шикующий на рынке, попал в групповой этап Лиги чемпионов. А это значит, что вероятность появления в составе армейцев нового футболиста чуть выше, чем пару недель назад. Но кем именно могут усилиться
ЧЕМ ЕЩЕ УДИВИТ «ЗЕНИТ»?
После появления очередного новичка всякий раз кажется, что
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