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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30809630/
27 августа 2017, 13:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Таски повредил мышцы бедра в матче со «СКА-Хабаровск»

Защитник «Спартака» Сердар Таски получил травму в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск».

Защитник Спартака <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таски</span> получил травму в матче восьмого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> со <span class=error>СКА</span>-Хабаровск. Увеличить
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Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0. Таски был заменен на 34-й минуте.

«К сожалению, перед перерывом травму получил Таски (предварительный диагноз — повреждение мышц бедра), которого в центре обороны заменил Кутепов», — сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне РФПЛ Таски провел 4 матча (все — с первых минут), но результативными действиями не отметился.

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