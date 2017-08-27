Таски повредил мышцы бедра в матче со «СКА-Хабаровск»

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Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0. Таски был заменен на 34-й минуте.

«К сожалению, перед перерывом травму получил Таски (предварительный диагноз — повреждение мышц бедра), которого в центре обороны заменил Кутепов», — сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне РФПЛ Таски провел 4 матча (все — с первых минут), но результативными действиями не отметился.