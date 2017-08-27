Юсупов будет биться, Кучук удивит Манчини. Почему «Ростов» не проиграет «Зениту»

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МОТИВАЦИЯ ИГРОКОВ

Перед матчем с «Зенитом» из «Ростова» пришла интересная новость. Артур Юсупов (игрок принадлежит питерцам) все-таки сможет сыграть против команды РобертоМанчини. В арендном соглашении отсутствует пункт, который запрещаетроссиянину выйти на поле в воскресенье. Чье это упущение — непонятно, новыглядит этот факт странно. Особенно для российских реалий.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 8, 27.08.2017, 20:00 -:- Зенит Ростов

Обычно в подобных ситуациях футболисты максимально мотивированы. Юсуповуесть, что доказывать болельщикам и новому главному тренер «Зенита», поэтому отнего стоит ждать каких-то подвигов или хотя бы отличный игры в центре поля. Интересно, что «Ростов» уже обжигался в подобной ситуации. В прошлом сезонеМусса Думбия на правах аренды выступал за тульский «Арсенал» и стал одним изглавных героев встречи во втором круге. Напомним, что тогда туляки неожиданнообыграли желто-синих — 1:0.

Пару Юсупову в центре поля может составить воспитанник «Зенита» — ПавелМогилевец. Проявить ему себя питерцы так и не дали. Игрока «мариновали» наскамейке запасных несколько сезонов подряд, отдавали в аренды, но прошлой зимойон, наконец, перестал принадлежать сине-бело-голубым и подписал долгосрочныйконтракт с «Ростовом». С Манчини Павел лично знаком вряд ли, но с мотивацией уМогилевца проблем уж точно не будет. Дело за малым — попасть в стартовый составжелто-синих. Это произойдет, если капитан ростовчан Александр Гацкан неоправится от повреждения, которое он получил в прошлом туре.

Для остальных игроков встречу с «Зенитом» тоже вряд ли можно назвать рядовой. Футболистам всегда хочется показать себя в матчах с сильным соперником. К томуже в воскресенье день рождения у Леонида Кучука. Вряд ли ростовчане захотятподарить своему главному тренеру всего лишь галстук.

УСТАЛОСТЬ «ЗЕНИТА»

Кроме настроя игроков у «Ростова» есть и другой козырь — усталость питерцев. Всреду «Зенит» отбегал 120 минут в матче с голландским «Утрехтом» и протиснулисьв групповой этап Лиги Европы. Лидеры команды Манчини в конце матча с трудомпередвигали ноги, и, скорее всего, хозяев ждет ротация, которая может пойти напользу свежим гостям.

С первых минут на поле может выйти Кристиан Нобоа. Эквадорец еще не сыграл ниодной минуты в новом чемпионате. Матч с бывшей командой — отличный шанс, наконец, показать себя. Другой вопрос — в каком состоянии сейчас находитсяполузащитник? Все-таки отсутствие игровой практики вряд ли пошло Нобоа напользу.

Скорее всего, не обойдется без еще одного экс-ростовчан и в защите. Место нафланге обороны может занять Денис Терентьев. Что касается атаки, свой шанс, наконец, должен получил Дмитрий Полоз, который здорово проявляет себя впоследних встречах. А вот Артема Дзюбу ждать вряд ли стоит. По нашейинформации, в ближайшее время форвард все-таки покинет «Зенит» и тренерскийштаб питерцев на него уже не рассчитывает.

КУЧУК УДИВИТ?