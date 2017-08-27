Юсупов будет биться, Кучук удивит Манчини. Почему «Ростов» не проиграет «Зениту»
«Советский спорт» разбирается, почему лидер чемпионата может потерять очки с «Ростовом».
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МОТИВАЦИЯ ИГРОКОВ
Перед матчем с «Зенитом» из «Ростова» пришла интересная новость. Артур Юсупов (игрок принадлежит питерцам)
Обычно в подобных ситуациях футболисты максимально мотивированы. Юсуповуесть, что доказывать болельщикам и новому главному тренер «Зенита», поэтому отнего стоит ждать
Пару Юсупову в центре поля может составить воспитанник «Зенита» — ПавелМогилевец. Проявить ему себя питерцы так и не дали. Игрока «мариновали» наскамейке запасных несколько сезонов подряд, отдавали в аренды, но прошлой зимойон, наконец, перестал принадлежать
Для остальных игроков встречу с «Зенитом» тоже вряд ли можно назвать рядовой. Футболистам всегда хочется показать себя в матчах с сильным соперником. К томуже в воскресенье день рождения у Леонида Кучука. Вряд ли ростовчане захотятподарить своему главному тренеру всего лишь галстук.
УСТАЛОСТЬ «ЗЕНИТА»
Кроме настроя игроков у «Ростова» есть и другой козырь — усталость питерцев. Всреду «Зенит» отбегал 120 минут в матче с голландским «Утрехтом» и протиснулисьв групповой этап Лиги Европы. Лидеры команды Манчини в конце матча с трудомпередвигали ноги, и, скорее всего, хозяев ждет ротация, которая может пойти напользу свежим гостям.
С первых минут на поле может выйти Кристиан Нобоа. Эквадорец еще не сыграл ниодной минуты в новом чемпионате. Матч с бывшей командой — отличный шанс, наконец, показать себя. Другой вопрос — в каком состоянии сейчас находитсяполузащитник?
Скорее всего, не обойдется без еще одного
КУЧУК УДИВИТ?
Есть уверенность, что стоит ожидать и сюрпризов в составе «Ростова». ИменинникЛеонид Кучук в семи предыдущих турах ни разу не повторил стартовый состав. Скорее всего, стоит ждать сюрпризов от главного тренера
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