«Спартак» на выезде не сумел обыграть «СКА-Хабаровск»
«Спартак» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской
Премьер-Лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме дальневосточная команда хорошо сыграла в обороне и не дала
«Спартак» набрал 9 очков и идёт на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (6) — 14-й.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter