«Спартак» на выезде не сумел обыграть «СКА-Хабаровск»

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Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме дальневосточная команда хорошо сыграла в обороне и не дала красно-белым создать ни одного явного голевого момента. Во второй половине игры «Спартак» был несколько раз близок к голу, но так и не сумел распечатать ворота хабаровчан. По данным официального сайта РФПЛ, за весь матч москвичи нанесли 26 ударов по воротам соперника (13 в створ), хозяева — 2 удара (0 в створ).

«Спартак» набрал 9 очков и идёт на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (6) — 14-й.