Футбольный клуб ЦСКА может снизить цены на билеты в сезоне-2018/19
ТАСС, 27 августа. Стоимость билетов на домашние матчи футбольного клуба ЦСКА в сезоне-2018/19 может стать ниже. Об этом заявил коммерческий директор клуба Андрей Зарубьян, чьи слова приводит
пресс-служба ЦСКА.
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«Проводили соответствующие опросы, и выяснилось, что возможная высокая стоимость посещения стадиона не была основной причиной, — сказал Зарубьян. — Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у
Зарубьян отметил, что клуб работает над улучшением качества сервисов для болельщиков. «В скором времени, чтобы пройти на стадион, будет достаточно наличия мобильного устройства, с которого приобретен билет, — сказал Зарубьян. — Кроме того, гораздо проще будет заказать еду во время матчей, зритель сделает заказ, оплатит его с телефона, и разносчик доставит еду прямо к ряду на трибуне. В самое ближайшее время появится возможность покупки с телефона атрибутики и сувениров из официального клубного магазина».
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