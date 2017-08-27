«Зенит» делал предложение «Рубину» по Эльмиру Набиуллину
Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал информацию по поводу своего возможного ухода из казанского клуба.
По словам 22-летнего футболиста ему поступало предложение от «Зенита», а об интересе со стороны «Спартака» он ничего не знает.
— Предложение поступало. Однако я никому не говорил в клубе, что хочу покинуть «Рубин». Насчёт «Спартака» ничего не могу сказать. Ко мне точно никто не обращался.
Приятно, что мной интересуются. Постоянное нахождение в центре внимания добавляет стимула работать дальше. Я для этого стараюсь выкладываться в каждом матче. Приятно, что информация об интересе со стороны таких именитых клубов появляется в прессе.
Мне было неприятно, когда все мои друзья стали скидывать не мои слова, мол, я не хочу играть в «Рубине». Это неправда.
На данный момент у меня контракт с «Рубином». Я счастлив быть важным игроком в своей родной команде и работать под руководством Курбана Бердыева.
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