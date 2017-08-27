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27 августа 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Сегодня 106 лет с начала отсчета истории ЦСКА

27 августа — день рождения футбольного ЦСКА. В этот день в 1911 году первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведется отсчет истории армейского клуба.

27 августа — день рождения футбольного ЦСКА. В этот день в 1911 году первый матч провела футбольная команда <span class=error>ОЛЛС</span> с которого и ведется отсчет истории армейского клуба. Увеличить
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Красно-синие 13 раз становились чемпионами страны (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991, 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), 12 раз выигрывали национальный Кубок, 6 раз — Суперкубок. В 2005 году ЦСКА первым среди российских клубов завоевал Кубок УЕФА.
История названия: 1911 — 1923 — ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта). 1923 — 1928 — ОППВ (Опытно-показательная площадка Всевобуча, затем — Военведа). 1928 — 1951 — ЦДКА (Центральный дом Красной Армии). 1951 — 1957 — ЦДСА (Центральный дом Советской Армии). 1957 — 1960 — ЦСК МО (Центральный спортивный клуб Министерства обороны). 1960 — 1994 — ЦСКА (Центральный Спортивный Клуб Армии). 1994 — ПФК ЦСКА (Профессиональный футбольный клуб ЦСКА).

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