Футболисты «Спартака» победили «СКА-Хабаровск» в матче молодежного первенства
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Московский «Спартак» победил «СКА-Хабаровск» в гостевом матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». В составе победителей голы забили Кирилл Орехов (15-я минута) с пенальти и Денис Пацев (79). У хозяев отличился Манвел Агаронян (48) с пенальти.
Матч основных составов «СКА-Хабаровска» и «Спартака» состоится в воскресенье в Хабаровске и начнется в 11:00 мск.
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