Футболисты «Спартака» победили «СКА-Хабаровск» в матче молодежного первенства

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». В составе победителей голы забили Кирилл Орехов (15-я минута) с пенальти и Денис Пацев (79). У хозяев отличился Манвел Агаронян (48) с пенальти.

Матч основных составов «СКА-Хабаровска» и «Спартака» состоится в воскресенье в Хабаровске и начнется в 11:00 мск.