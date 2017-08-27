Российский клуб зарезал барана перед матчем и прервал серию из 18 игр без побед

Российский «Амкар» зарезал барана перед гостевым матчем с тульским «Арсеналом». Об этом в интервью Sportsdaily.ru рассказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

Такой обряд «Амкар» провел по примеру главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина, который в бытность футболистом в 1972 и 1973 году отыграл два сезона за «Кайрат» в высшей лиге СССР.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 8, 26.08.2017, 15:00 0:1 Арсенал Т Амкар

Недавно бывший нападающий «Окжетпеса» Дмитрий Сычев рассказал, что в «Локомотиве» по инициативе Семина барана резали перед началом каждого сезона. При этом он подчеркнул, что в Казахстане сам с такой традицией не сталкивался.

Обряд жертвоприношения в итоге помог «Амкару» одержать первую за восемь туров победу в российской премьер-лиге — 1:0. С учетом прошлого сезона пермяки не выигрывали 18 игр подряд (7 ничьих и 11 поражений). В прошедшей встрече в запасе у «Амкара» остался вратарь Дмитрий Хомич, который в 2014 году вместе с другими игроками «Кайрата» был обвинен руководством клуба в «отсутствии должной спортивной борьбы» в матче с «Астаной» (1:5).

Сейчас «Амкар» с пятью очками находится на последнем, 16-м, месте в российской премьер-лиги, но даже от десятой строчки таблицы пермяков отделяет всего три балла. В матче с «Арсеналом» при счете 1:0 во втором тайме их один раз спасла перекладина.

— Я сейчас Юру Семина немножко «сплавлю» — он любит барана выводить… На самом деле, в данной ситуации это не от него пошло, — говорит Гаджиев. — Борис Игнатьев, у нас с ним дружеские отношения, со мной разговаривал, надо, говорит, барана поводить по полю и зарезать. А потом, на следующий день, уже генеральному позвонил президент и сказал именно это.

Шилов Геннадий Михайлович, вместе со своим другом, членом совета директоров, позвонили генеральному директору. Говорят, столько не везет, уже пора барана зарезать… Вот такой ритуал был. Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно.

— А такой ритуал теперь перед каждым матчем будете проводить?

— Нет. На самом деле, это еще хорошо с какой точки зрения. Рядом с командой работает много простых сотрудников. Кто-то в бухгалтерии, кто-то на кухне, кто-то убирает. Ну и этим бараном мы всех накормили.

Отметим, что в августе 2013 года обрядом жертвоприношения барана на весь мир прославился «Шахтер». Карагандинцы провели его перед матчем Лиги чемпионов прямо на поле стадиона «Астана Арена». В итоге «Шахтер» на следующий день сенсационно победил «Селтик» (2:0). В ответной игре за казахстанским клубом внимательно следили УЕФА и защитники животных, а сам «Шахтер», не проводя обряд, проиграл со счетом 0:3 и не смог выйти в группу ЛЧ.