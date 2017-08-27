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27 августа 2017, 9:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Фенербахче» согласовал контракт с футболистом «Зенита» Нету

ТАСС, 27 августа. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» и защитник петербургского «Зенита» Луиш Нету договорились о подписании контракта. Об этом сообщает турецкий портал Haberler.

<em>ТАСС 27 августа. </em>Турецкий футбольный клуб Фенербахче и защитник петербургского Зенита <span class=error>Луиш</span> Нету договорились о подписании контракта. Об этом сообщает турецкий портал Haberler. Увеличить
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По данным портала, 29-летний португалец рассматривается руководством стамбульского клуба в качестве замены датчанину Симону Кьеру, который перешел в «Севилью».

Нету выступает за «Зенит» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне португалец принял участие в четырех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе «Зенита» он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.

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