«Локомотив» победил «Урал» и догнал «Зенит» в таблице чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча 8-го тура национального первенства, прошедшая на арене в Черкизове, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». Счет на 21-й минуте открыл нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан, гол «Урала» на 32-й минуте был записан на голкипера «Локомотива» Гилерме, победу же хозяевам принес Алексей Миранчук (56).