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26 августа 2017, 22:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Локомотив» победил «Урал» и догнал «Зенит» в таблице чемпионата России

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче чемпионата России по футболу.

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Встреча 8-го тура национального первенства, прошедшая на арене в Черкизове, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». Счет на 21-й минуте открыл нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан, гол «Урала» на 32-й минуте был записан на голкипера «Локомотива» Гилерме, победу же хозяевам принес Алексей Миранчук (56).

Таким образом, «Локомотив» набрал 19 очков и сравнялся по этому показателю с лидером чемпионата санкт-петербургским «Зенитом», который в воскресенье сыграет дома с «Ростовом». «Урал», потерпевший первое поражение в сезоне, с 9 баллами временно остался на 9-й позиции.

26.08.2017 20:00 Зрители 11477 основной раунд: 8-й тур РЖД Арена
Локомотив М 2:1 Урал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Александр Тарханов
Голы
21′ Джефферсон Фарфан 8
56′ Алексей Миранчук 59
1 Маринату Алвим Гильерме 32′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Дмитрий Баринов 36
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов (к) 27
80′ Джефферсон Фарфан 8
Дмитрий Тарасов 23
90′ Антон Миранчук 60
Борис Ротенберг 28
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
18 Владимир Ильин
92 Роман Емельянов
9 Георгий Чантурия 74′
20 Максим Григорьев
6 Эрик Бикфалви 59′
94 Алексей Евсеев
14 Юрий Бавин 68′
13 Петрюс Бумаль
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 3
8 Угловые 6
15 Фолы 7
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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