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26 августа 2017, 19:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 26 авг — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» одержали победу в матче восьмого тура чемпионата России с «Тосно» из Ленинградской области.

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Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 19-й минуте игры забил Максим Канунников. «Рубин» набрал 14 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, «Тосно» с 7 очками остался 12-м.

В начале матча команды присматривались друг к другу и почти не создавали опасных моментов, но одна из первых острых атак «Рубина» стала голевой. Гекдениз Карадениз подхватил мяч у штрафной «Тосно» и вывел к воротам Канунникова, который не оставил шансов вратарю. После этого остроты в действиях команд опять стало немного, и только после розыгрыша стандартных положений возникали возможности для ударов.

Во втором тайме на поле у «Рубина» вышел Сердар Азмун, но острее от этого атаки казанцев не стали. Немногое получалось впереди и у «Тосно». Чаще всего команды теряли мяч на подступах к штрафной и не доводили атаки до ударов. В концовке из-за травм «Рубин» был вынужден заменить Карадениза и Азмуна, но их отсутствие не сказалось на результате матча.

Следующий матч в чемпионате России «Рубин» проведет против московского «Спартака» на выезде, а «Тосно» дома примет махачкалинский «Анжи». Игры пройдут 10 сентября.

26.08.2017 17:30 Зрители 10136 основной раунд: 8-й тур Казань Арена
Рубин 1:0 Тосно
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Курбан Бердыев Дмитрий Парфенов
Голы
19′ Максим Канунников (Карадениз Гекдениз) 9
Составы
Сергей Рыжиков 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
Рагнар Сигурдссон 5
Владимир Гранат 14
61′ Федор Кудряшов 30
Янн М`Вила 4
64′ Магомед Оздоев 27
Максим Канунников 9
60′ Максим Лестьенн 10
72′ 82′ Сердар Азмун 33
Егор Сорокин 80
75′ Карадениз Гекдениз (к) 61
Мийо Цакташ 20
16 Давид Юрченко
3 Аслан Дудиев
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов
26 Раде Дугалич
15 Нуну Роша
91 Ян Казаев 39′
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 46′
11 Максим Палиенко
9 Рустем Мухаметшин (к) 46′
20 Евгений II Марков 61′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
3 Удары (всего) 6
1 Удары в створ 1
3 Угловые 1
16 Фолы 14
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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