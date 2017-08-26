«Рубин» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России

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Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 19-й минуте игры забил Максим Канунников. «Рубин» набрал 14 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, «Тосно» с 7 очками остался 12-м.

В начале матча команды присматривались друг к другу и почти не создавали опасных моментов, но одна из первых острых атак «Рубина» стала голевой. Гекдениз Карадениз подхватил мяч у штрафной «Тосно» и вывел к воротам Канунникова, который не оставил шансов вратарю. После этого остроты в действиях команд опять стало немного, и только после розыгрыша стандартных положений возникали возможности для ударов.

Во втором тайме на поле у «Рубина» вышел Сердар Азмун, но острее от этого атаки казанцев не стали. Немногое получалось впереди и у «Тосно». Чаще всего команды теряли мяч на подступах к штрафной и не доводили атаки до ударов. В концовке из-за травм «Рубин» был вынужден заменить Карадениза и Азмуна, но их отсутствие не сказалось на результате матча.

Следующий матч в чемпионате России «Рубин» проведет против московского «Спартака» на выезде, а «Тосно» дома примет махачкалинский «Анжи». Игры пройдут 10 сентября.