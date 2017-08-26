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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30806039/
26 августа 2017, 19:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РФПЛ «Локомотив» — «Урал».

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура <span class=error>РФПЛ</span> Локомотив — Урал. Увеличить
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Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

Встреча состоится в Москве.
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