«Локомотив» — «Урал»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура РФПЛ «Локомотив» — «Урал».
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Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бикфалви, Ильин.
Встреча состоится в Москве.
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