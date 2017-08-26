Сергей Герасимец: Не вижу смысла в существовании «Тосно»

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— «Тосно» смотрится хорошо подобранным коллективом. В прошлом сезоне это была конкурентоспособная дружина. Дали возможность Дмитрию Парфёнову поработать в течение нескольких лет, не дёргали его понапрасну, и он создал коллектив, укомплектовав его хорошими футболистами.

Когда тренер имеет возможность сосредоточиться на работе, то и чувствует себя уверенней. Если его и сейчас не будут дёргать, в чём я сомневаюсь, то эта команда попортит нервы фаворитам.

Говоря о создании клуба, я пока не вижу смысла в его существовании. Показатель моего тезиса — зрительский интерес. Если на дебютном матче команды в РФПЛ в отличную погоду собрались пять тыс. человек, то глубокой осенью их вообще не останется. Никого не будет. Тогда этот вопрос «Зачем?» возникнет у многих.

Не лучше ли было играть во втором дивизионе, строить стадион, развивать школу и футбол в регионе, подтягивать к клубу своих болельщиков — вот такие вопросы у меня к «Тосно».