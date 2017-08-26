Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30805656/
26 августа 2017, 18:07 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Сергей Герасимец: Не вижу смысла в существовании «Тосно»

Бывший тренер молодёжной команды «Тосно» Сергей Герасимец высказался относительно выступления клуба в РФПЛ.

Бывший тренер молодёжной команды <span class=error>Тосно</span> Сергей <span class=error>Герасимец</span> высказался относительно выступления клуба в <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Тосно» смотрится хорошо подобранным коллективом. В прошлом сезоне это была конкурентоспособная дружина. Дали возможность Дмитрию Парфёнову поработать в течение нескольких лет, не дёргали его понапрасну, и он создал коллектив, укомплектовав его хорошими футболистами.

Когда тренер имеет возможность сосредоточиться на работе, то и чувствует себя уверенней. Если его и сейчас не будут дёргать, в чём я сомневаюсь, то эта команда попортит нервы фаворитам.

Говоря о создании клуба, я пока не вижу смысла в его существовании. Показатель моего тезиса — зрительский интерес. Если на дебютном матче команды в РФПЛ в отличную погоду собрались пять тыс. человек, то глубокой осенью их вообще не останется. Никого не будет. Тогда этот вопрос «Зачем?» возникнет у многих.

Не лучше ли было играть во втором дивизионе, строить стадион, развивать школу и футбол в регионе, подтягивать к клубу своих болельщиков — вот такие вопросы у меня к «Тосно».

Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 Августа

Сергей Булатов: Вверху лучше!

Тур стандартов

Сергей Булатов: Тур выдался бескомпромиссным