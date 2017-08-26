«Амкар» закрыл серию. За счет Божовича

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-й тур.

АРСЕНАЛ — АМКАР — 0:1 (0:1)

Гол: РЯЗАНЦЕВ (Бодул, Идову), 21.

«Арсенал» (Тула): 30. Габулов (к), 9. Комбаров (77. Александров, 73), 6. Беляев, 13. Сунзу, 21. Альварес, 11. Ткачев, 55. Бурчану (19. Расич, 79), 20. Чаушич, 87. Максимов, 23. Горбатенко (88. Шевченко, 64), 18. Джорджевич.

Запасные: 36. Левашов, 16. Березин, 14. Хагуш, 71. Денисов, 27. Мингазов, 33. Сикоев.

Главный тренер — Миодраг БОЖОВИЧ.

«Амкар» (Пермь): 1. Нигматуллин, 2. Милькович, 6. Конде, 18. Сиваков, 19. Идову, 3. Занев (к), 4. Зайцев, 20. Комолов, 91. Рязанцев (17. Гащенков, 89), 16. Баланович (5. Гол, 67), 9. Бодул (27. Костюков, 72).

Запасные: 15. Хомич, 95. Вамбольт, 21. Алейников, 32. Мельников, 10. Шаваев, 77. Салугин, 14. Прокофьев.

Главный тренер — Гаджи ГАДЖИЕВ.

Предупреждения: Сунзу, 50 (грубая игра). Беляев, 75 (грубая игра) — Нигматуллин, 90 (неспорт. повед.).

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Сафьян (Москва), Воронцов (Ярославль).

26 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 21 градус.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 8, 26.08.2017, 15:00 0:1 Арсенал Т Амкар

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.

«Амкар» не побеждал с начала календарной весны и в этом сезоне со всеми своими организационными и игровыми проблемами никак не мог оттолкнуться от дна. Тем не менее, из встреч с «Краснодаром» и «Зенитом» пермяки вынесли одну ничью и немного позитива. И в Туле в первом тайме переиграли хозяев поля, действуя чуть более собранно, более мобильно и чуть острее.

Победу уральцам принес гол Рязанцева, всего второй для команды Гаджиева в сезоне (первый — в ворота «быков»). Арендованный у «Зенита» хавбек отличился эффектным ударом из-за штрафной после скидки Бодула. Тот зацепился за редкий шанс в атаке, после перевода из центра не дал опуститься мячу на землю и не выпустил из-за спины Беляева.

«Арсенал» после долгожданной выездной победы — над «Ахматом» — не смог ничего «Амкару» возразить в ответ, хотя во втором тайме имел достаточно времени и места. Первый момент Джорджевич получил за два десятка секунд, Гаджиев еще не успел выйти из раздевалки. Черногорский форвард после перерыва бил из-за штрафной, с линии вратарской после красивой комбинации и снова с близкого расстояния после «стандарта» в борьбе со своим же, Сунзу. Все тщетно — Нигматуллин сделал пару ярких сэйвов, еще раз за вратаря сыграла перекладина. Не преуспели в завершении и партнеры неудачливого автора победного гола в Грозном.

Вместе с тем уральцы позволили Гаджиеву по делу называть мужиками свою «командочку», пусть проблем у нее меньше не станет. Божович в предстоящей паузе пообещал сделать выводы из летних ошибок и ждет пару новичков.

ЦИФРЫ.

18 матчей без побед было у «Амкара» перед выездом в Тулу — после игры с «Зенитом» 12 марта (1:0) уральский клуб уступил в чемпионате в 11 встречах при 7 ничьих (2 — в этом сезоне).

15 матчей в гостях не выигрывал «Амкар» (6 ничьих, 9 поражений) — с 17 сентября 2016-го, когда в Грозном взял верх над «Тереком» (3:1).

2 матча из 4 на своем поле проиграл «Арсенал» при Божовиче. После встречи со «СКА-Хабаровск» (1:0) туляки позволили забить первый мяч и одержать первую победу другому дебютанту премьер-лиги, «Тосно» — 1:2, после чего упустили перевес в два мяча против «Урала» (2:2).

ЦИТАТЫ.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— (Корреспонденту во время флеш-интервью. ) Удача к нам пришла, наверное, после того, как вы о ней заговорили перед матчем. Переиграть соперника удалось, потому что были чуть более мобильны и организованы. А, может быть, «Арсенал» посчитал, что у нас «командочка» такая, с двумя очками. Туляки Грозный обыграли, хорошую игру показали. Что у них не так было сейчас, сложно сказать.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»: