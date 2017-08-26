«Амкар» закрыл серию. За счет Божовича
Пермский клуб положил конец 18-матчевой серии без побед, выиграв в Туле у команды своего бывшего главного тренера.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
АРСЕНАЛ — АМКАР — 0:1 (0:1)
Гол: РЯЗАНЦЕВ (Бодул, Идову), 21.
«Арсенал» (Тула): 30. Габулов (к), 9. Комбаров (77. Александров, 73), 6. Беляев, 13. Сунзу, 21. Альварес, 11. Ткачев, 55. Бурчану (19. Расич, 79), 20. Чаушич, 87. Максимов, 23. Горбатенко (88. Шевченко, 64), 18. Джорджевич.
Запасные: 36. Левашов, 16. Березин, 14. Хагуш, 71. Денисов, 27. Мингазов, 33. Сикоев.
Главный тренер — Миодраг БОЖОВИЧ.
«Амкар» (Пермь): 1. Нигматуллин, 2. Милькович, 6. Конде, 18. Сиваков, 19. Идову, 3. Занев (к), 4. Зайцев, 20. Комолов, 91. Рязанцев (17. Гащенков, 89), 16. Баланович (5. Гол, 67), 9. Бодул (27. Костюков, 72).
Запасные: 15. Хомич, 95. Вамбольт, 21. Алейников, 32. Мельников, 10. Шаваев, 77. Салугин, 14. Прокофьев.
Главный тренер — Гаджи ГАДЖИЕВ.
Предупреждения: Сунзу, 50 (грубая игра). Беляев, 75 (грубая игра) — Нигматуллин, 90 (неспорт. повед.).
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Сафьян (Москва), Воронцов (Ярославль).
26 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 21 градус.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.
«Амкар» не побеждал с начала календарной весны и в этом сезоне со всеми своими организационными и игровыми проблемами никак не мог оттолкнуться от дна. Тем не менее, из встреч с «Краснодаром» и «Зенитом» пермяки вынесли одну ничью и немного позитива. И в Туле в первом тайме переиграли хозяев поля, действуя чуть более собранно, более мобильно и чуть острее.
Победу уральцам принес гол Рязанцева, всего второй для команды Гаджиева в сезоне (первый — в ворота «быков»). Арендованный у «Зенита» хавбек отличился эффектным ударом
«Арсенал» после долгожданной выездной победы — над «Ахматом» — не смог ничего «Амкару» возразить в ответ, хотя во втором тайме имел достаточно времени и места. Первый момент Джорджевич получил за два десятка секунд, Гаджиев еще не успел выйти из раздевалки. Черногорский форвард после перерыва бил
Вместе с тем уральцы позволили Гаджиеву по делу называть мужиками свою «командочку», пусть проблем у нее меньше не станет. Божович в предстоящей паузе пообещал сделать выводы из летних ошибок и ждет пару новичков.
ЦИФРЫ.
18 матчей без побед было у «Амкара» перед выездом в Тулу — после игры с «Зенитом» 12 марта (1:0) уральский клуб уступил в чемпионате в 11 встречах при 7 ничьих (2 — в этом сезоне).
15 матчей в гостях не выигрывал «Амкар» (6 ничьих, 9 поражений) — с 17 сентября 2016-го, когда в Грозном взял верх над «Тереком» (3:1).
2 матча из 4 на своем поле проиграл «Арсенал» при Божовиче. После встречи со «СКА-Хабаровск» (1:0) туляки позволили забить первый мяч и одержать первую победу другому дебютанту
ЦИТАТЫ.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
— (Корреспонденту во время
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Пропустили гол, который нельзя было пропускать. Во втором тайме играли лучше, создавали моменты, но не забивали.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter