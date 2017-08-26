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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30805541/
26 августа 2017, 17:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Спартака» Попов привезёт чемпионский кубок РФПЛ в Болгарию

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов привезёт в родную Болгарию чемпионский кубок РФПЛ, завоёванный красно-белыми в прошлом сезоне.

Об этом футболист сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Чемпионский кубок РФПЛ ожидает своей первой поездки в Болгарию. Он не может дождаться, когда окажется в Софии», — написал Попов.

У болгарина появилась возможность привезти трофей в родную страну из-за микротравмы связки колена, которая не позволит ему сыграть со «СКА-Хабаровск» (27 августа) в 8-м туре российской Премьер-Лиги.

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