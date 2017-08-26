Полузащитник «Спартака» Попов привезёт чемпионский кубок РФПЛ в Болгарию
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов привезёт в родную Болгарию чемпионский кубок РФПЛ, завоёванный
красно-белыми в прошлом сезоне.
Об этом футболист сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
«Чемпионский кубок РФПЛ ожидает своей первой поездки в Болгарию. Он не может дождаться, когда окажется в Софии», — написал Попов.
У болгарина появилась возможность привезти трофей в родную страну
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