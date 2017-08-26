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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30805539/
26 августа 2017, 17:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче восьмого тура молодёжного первенства России

«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче восьмого тура молодежного первенства России.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Зенит» одержал третью победу в турнире подряд. В составе хозяев по разу отличились Егор Денисов, Дмитрий Плетнев и Илья Воробьёв. Единственный мяч в ворота «Зенита» влетел в результате автогола Кирилла Макеева.

«Зенит» (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице молодежного первенства России, «Ростов» (10 баллов) — восьмой.

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