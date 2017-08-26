«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче восьмого тура молодёжного первенства России
«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче восьмого тура молодежного первенства России.
Встреча проходила в
«Зенит» одержал третью победу в турнире подряд. В составе хозяев по разу отличились Егор Денисов, Дмитрий Плетнев и Илья Воробьёв. Единственный мяч в ворота «Зенита» влетел в результате автогола Кирилла Макеева.
«Зенит» (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице молодежного первенства России, «Ростов» (10 баллов) — восьмой.
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