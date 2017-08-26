«Рубин» — «Тосно»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тосно» на матч восьмого тура российской
Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 26 августа, на стадионе «Казань Арена».
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«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Лестьенн, Канунников.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.
Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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