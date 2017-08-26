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26 августа 2017, 16:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» — «Тосно»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тосно» на матч восьмого тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 26 августа, на стадионе «Казань Арена».

Стали известны стартовые составы Рубина и <span class=error>Тосно</span> на матч восьмого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> который пройдёт сегодня 26 августа на стадионе Казань Арена. Увеличить
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«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Лестьенн, Канунников.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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