Агент: Луан не перешел в «Спартак», потому что хочет играть в Европе

Ранее агент сообщил ТАСС, что переход футболиста в российский клуб практически исключен.

«Я уже говорил, что переход Луана в “Спартак” практически исключен. В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало», — сказал Пейшото.

«Если переход состоится до закрытия трансферного окна, то будет хорошо. Как только поступят конкретные предложения, мы их обязательно рассмотрим. На сегодняшний день по трансферу Луана обращались два клуба: московский “Спартак” и итальянская “Сампдория”. В первом случае переговоры сорвались, а во втором нас не устроила сумма трансфера», — добавил Пейшото.