Почему Галицкий верит в Шалимова?
Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР — о неудачном старте сезона в исполнении «Краснодара».
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Видимо, что-то случилось...
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НЕЛОВКОСТЬ ОТ ПЕНАЛЬТИ.
После того, как немецкий судья Штилер на 82-й минуте при счете 2:0 в пользу «Црвены Звезды» назначил пенальти в ворота хозяев, а Гранквист его реализовал, вместо радости я ощутил неловкость. За «быков», как и за любой наш клуб в еврокубках, переживал от всей души — но 11-метровый, как показали все повторы, был откровенно выдуманным. Давно не доводилось видеть таких в нашу пользу в Европе. И если бы «Краснодар» на бушующей белградской «Маракане» сравнял счет и вышел в группу, на здоровье арбитра я бы не поставил и ломаного гроша…
Но не в Штилере, понятно, дело. На протяжении всего матча «Црвена» была на голову выше. Атаковала острее, защищалась надежнее, билась самоотреченнее. На фоне победителя Кубка чемпионов, только вот 1991 года, «Краснодар» смотрелся дремуче и беспросветно. Не было никаких причин считать, что игра может перевернуться.
Поэтому, если бы такой опорной точкой переворота стал бы «левый» пенальти, это было бы в высшей степени искусственно. Когда мне напоминают про отмененный гол Ристича в первом матче (как тут не вспомнить о не сбывшемся желании Сергея Галицкого установить
В Белграде же пенальти мог стать поворотным пунктом в игре, и это была бы совсем другая история. Уверен, что Галицкий, у которого с эстетическим чувством игры все в порядке, внутренне не согласен с тезисами Андрея Синицына в интервью «СЭ»: «Я бы не сказал, что хозяева имели
Помнится, в прошлом году владелец «быков» мужественно извинился за качество домашней игры с «Зальцбургом», когда как раз его команде сопутствовала невероятная удача. Люди, для которых в футболе ценен не только голый результат, такой порыв Галицкого оценили.
Тренировал команду тогда, кстати, тот же Игорь Шалимов, который теперь говорит: «Забей “Краснодар” на 94-й минуте со штрафного, и прошел бы дальше».
КАК «СПАРТАК» ГОД НАЗАД.
Ситуация с вылетом «Краснодара», названная Шалимовым «катастрофой», очень напоминает прошлогоднее фиаско в квалификации Лиги Европы «Спартака» от АЕК. Тогда, правда, это произошло на раунд раньше — но суть одна и та же. Кстати, Кипр в рейтинге УЕФА — на 18-м месте, Сербия — на 29-м. И если для того же АПОЭЛ попадание в групповую стадию Лиги чемпионов — привычное дело, то сербы в этой фазе — явление давно уже забытое.
«Спартак» в 2016-м вскочил на подножку прошлогодней Лиги Европы с 5-го места в РФПЛ за счет удачных раскладов в Кубке России и победной серии в концовке первенства, совпавшей с провалом «Локомотива». При этом назвать сезон удачным язык не поворачивался ни у кого, а еще в апреле после домашней ничьей с «Мордовией» фанаты вызвали игроков на трибуну для жесткого разговора.
«Краснодар» в 2017-м проводил весну весьма невнятно, до 30-го тура забил в 12 весенних турах 11 голов. И вдруг в последнем туре «Ростов» Курбана Бердыева проиграл «Оренбургу» — 0:2, что и вывело «быков» в Европу. То есть в обоих случаях скорее не сама команда своей игрой заслужила выхода в еврокубки, а невольно помогли соперники.
После чего и случились вылеты в отборочных раундах. И Дмитрий Аленичев сразу вслед за ответным матчем с АЕК потерял работу. Значит…
Ничего это не значит. Характер завзятого спорщика Галицкого (в диалогах ему даже становится неинтересно, когда собеседник соглашается, а не оппонирует) таков, что в угоду общественному мнению он не сделает ничего. Скорее, наоборот, — поступит ему в противовес.
Поэтому отсутствие «инсайда» из Краснодара о скорой отставке Шалимова меня совершенно не удивляет. Как и слова гендиректора клуба Владимира Хашига, что вопрос об отставке главного тренера не обсуждается, и он продолжит работать дальше.
ШАЛИМОВ — КАК КАРПИН. И РОДИЛИСЬ ОНИ В ОДИН ДЕНЬ.
Хотя, на мой взгляд, лимит просчетов нынешним главным тренером «быков» уже явно превышен. От качества игры команды в целом до количества мышечных травм, за которые в конечном счете ответственность несет не тренер по физподготовке, а главный тренер, который утверждает все программы по «физике» и
Или взять кадровые решения по ходу матчей. Например, в новом сезоне стабильнее всех в группе атаки играет Маурисиу Перейра, у которого больше всех очков в чемпионате из краснодарцев по системе «гол плюс пас». И в гостевом матче с «Люнгбю» после сложнейших домашних 2:1 именно мяч и результативный пас Перейры обеспечили «Краснодару» проход. Но в Белграде он вышел на замену уже при счете 0:2.
Федор Смолов, понятно, после травмы еще не набрал форму. Но в каком бы состоянии он ни был, это — лучший бомбардир двух последних чемпионатов страны. Он может сделать гол из ничего, на чутье поразить цель в любой, самый нелогичный момент — как это было, например, в прошлогодней домашней встрече с «Зальцбургом», когда краснодарцев «возили» на их поле и все шло к закономерным 0:1. Но гол Смолова, взявшийся из воздуха, уравнял счет и вывел хозяев в
А тут Шалимов заменил Смолова на некоего Андрея Ивана (или Ивана Андрея, я уже запутался, где тут имя, а где — фамилия). Румына, который провел до того за «Краснодар» шесть минут. Что это было? Даже если Иван Игнатьев, здорово себя проявивший, не был в заявке на матч
Спору нет: Шалимов — яркий человек, экстраверт, по харизме превосходящий своего предшественника Олега Кононова. Он нестандартно и сочно говорит о футболе, готов публично разъяснять детали, которые тренеры обычно предпочитают оставлять при себе (кстати,
Более того, ни секунды не сомневаюсь, что Шалимов прекрасно разбирается в игре как таковой. Не раз уже рассказывал историю, как на Euro-2016 через день после матча с Англией Леонид Слуцкий подошел к нам с коллегой Дмитрием Симоновым и попросил выразить респект Шалимову за исчерпывающий тактический разбор матча. «Он словно у нас в раздевалке был!» — сказал тогда Слуцкий. И это о многом говорит.
Вот только разбираться в футболе и прекрасно о нем говорить — это одно, а ставить команде игру и управлять ею — совсем другое. И вот это у Шалимова за прошедший год, на мой взгляд, увы, не обнаружилось. Рад был бы ошибаться, потому что с Игорем Михайловичем действительно интересно — а, как известно, «любой жанр хорош, кроме скучного». Но…
Команда стоит на месте и не развивается — тут, правда, и о селекции забывать не стоит. Сказать, в какой футбол играет «Краснодар» Шалимова, в отличие от кононовского, затруднительно. Тогда команде, возможно, и не хватало характера, но по крайней мере был стиль. Теперь есть лишь
Футболисты не растут — покажите мне хотя бы одного, у кого за год был бы реальный прогресс (Синицын — да, но это скорее по части тренера вратарей). Тогда как, например, регресс у того же Мамаева очевиден, и дело тут, думается, не только в травмах.
В прошлом году, складывалось ощущение, «Краснодар» выигрывал матчи на эксплуатации снайперского таланта Смолова. Кстати, тут надо отдать должное Шалимову, который еще в бытность вторым тренером при Кононове с Федором, по собственным словам нападающего, эффективно работал. Но теперь требуется
Он не из скандалистов, и, если его никуда не продадут — так тому и быть, продолжит играть. Но от Шалимова тогда потребуется новое умение — разбудить в Смолове интерес к игре именно за «быков», которых и в
А рассчитывать на повторение прошлогодней истории «Спартака» при нынешнем «Зените» более чем наивно…
Чуть меньше года назад, после матча Лиги Европы «Краснодар» — «Шальке» — первого для клуба на его уникальном стадионе — я оказался в
Сегодня мне
Три сезона назад «Краснодар», дебютант еврокубков, обыгрывал в гостях «Эвертон», но выйти из группы с «ирисками» и «Вольфсбургом» было выше его сил. В позапрошлом сезоне — занимал первое место в группе, опередив дортмундскую «Боруссию», но затем уступал «Спарте». В прошлом — пусть и за счет большой удачи, но выходил из группы с «Шальке», «Ниццей» и «Зальцбургом», а затем, прежде чем проиграть «Сельте», обыгрывал «Фенербахче». То есть, если отталкиваться от результатов в Европе, все шло по восходящей.
А теперь — закономерное поражение от «Црвены Звезды» и вылет из еврокубков, едва они начались.
Спросите: кто, если не Шалимов? В случае с Галицким, думаю, подобные рассуждения — это в любом случае гадание на кофейной гуще. Тренеров в мире очень много, и ни Кононов, ни тот же Шалимов, когда президент «Краснодара» из них выбирал, не лежали на поверхности. Кононова хорошо знали в Украине, но не в России.
Дай бог, конечно, чтобы и в случае с Галицким и Шалимовым случился
Вот только верится пока, честно говоря, с трудом.
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