Почему Галицкий верит в Шалимова?

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НЕЛОВКОСТЬ ОТ ПЕНАЛЬТИ.

После того, как немецкий судья Штилер на 82-й минуте при счете 2:0 в пользу «Црвены Звезды» назначил пенальти в ворота хозяев, а Гранквист его реализовал, вместо радости я ощутил неловкость. За «быков», как и за любой наш клуб в еврокубках, переживал от всей души — но 11-метровый, как показали все повторы, был откровенно выдуманным. Давно не доводилось видеть таких в нашу пользу в Европе. И если бы «Краснодар» на бушующей белградской «Маракане» сравнял счет и вышел в группу, на здоровье арбитра я бы не поставил и ломаного гроша…

Футбол Лига Европы 2017/2018 4-й отборочный раунд, 24.08.2017, 22:00 2:1 Црвена Звезда Краснодар

Но не в Штилере, понятно, дело. На протяжении всего матча «Црвена» была на голову выше. Атаковала острее, защищалась надежнее, билась самоотреченнее. На фоне победителя Кубка чемпионов, только вот 1991 года, «Краснодар» смотрелся дремуче и беспросветно. Не было никаких причин считать, что игра может перевернуться.

Поэтому, если бы такой опорной точкой переворота стал бы «левый» пенальти, это было бы в высшей степени искусственно. Когда мне напоминают про отмененный гол Ристича в первом матче (как тут не вспомнить о не сбывшемся желании Сергея Галицкого установить ВАР-систему на отдельно взятом стадионе в России?), не могу с этой аналогией согласиться. «Краснодар» забил при счете 2:1, но потом Петров отправил-таки третий мяч в ворота сербов — то есть прямого влияния на ход матча тот незасчитанный мяч не оказал. Будь гол Ристича отменен при 3:1 — другое дело.

В Белграде же пенальти мог стать поворотным пунктом в игре, и это была бы совсем другая история. Уверен, что Галицкий, у которого с эстетическим чувством игры все в порядке, внутренне не согласен с тезисами Андрея Синицына в интервью «СЭ»: «Я бы не сказал, что хозяева имели какое-то серьезное преимущество… Удача скорее отвернулась от нас». И то, что «в концовке игроки “Црвены Звезды” устроили на поле цирк», как выразился Синицын, к поражению «Краснодара» отношения тоже не имеет. Он просто хуже соперника играл. Намного хуже.

Помнится, в прошлом году владелец «быков» мужественно извинился за качество домашней игры с «Зальцбургом», когда как раз его команде сопутствовала невероятная удача. Люди, для которых в футболе ценен не только голый результат, такой порыв Галицкого оценили.

Тренировал команду тогда, кстати, тот же Игорь Шалимов, который теперь говорит: «Забей “Краснодар” на 94-й минуте со штрафного, и прошел бы дальше». Какое-то болельщицкое, право слово, утверждение. Особенно после такого пенальти, который вернул его команду в игру.

КАК «СПАРТАК» ГОД НАЗАД.

Ситуация с вылетом «Краснодара», названная Шалимовым «катастрофой», очень напоминает прошлогоднее фиаско в квалификации Лиги Европы «Спартака» от АЕК. Тогда, правда, это произошло на раунд раньше — но суть одна и та же. Кстати, Кипр в рейтинге УЕФА — на 18-м месте, Сербия — на 29-м. И если для того же АПОЭЛ попадание в групповую стадию Лиги чемпионов — привычное дело, то сербы в этой фазе — явление давно уже забытое.

«Спартак» в 2016-м вскочил на подножку прошлогодней Лиги Европы с 5-го места в РФПЛ за счет удачных раскладов в Кубке России и победной серии в концовке первенства, совпавшей с провалом «Локомотива». При этом назвать сезон удачным язык не поворачивался ни у кого, а еще в апреле после домашней ничьей с «Мордовией» фанаты вызвали игроков на трибуну для жесткого разговора.

«Краснодар» в 2017-м проводил весну весьма невнятно, до 30-го тура забил в 12 весенних турах 11 голов. И вдруг в последнем туре «Ростов» Курбана Бердыева проиграл «Оренбургу» — 0:2, что и вывело «быков» в Европу. То есть в обоих случаях скорее не сама команда своей игрой заслужила выхода в еврокубки, а невольно помогли соперники.

После чего и случились вылеты в отборочных раундах. И Дмитрий Аленичев сразу вслед за ответным матчем с АЕК потерял работу. Значит…

Ничего это не значит. Характер завзятого спорщика Галицкого (в диалогах ему даже становится неинтересно, когда собеседник соглашается, а не оппонирует) таков, что в угоду общественному мнению он не сделает ничего. Скорее, наоборот, — поступит ему в противовес.

Поэтому отсутствие «инсайда» из Краснодара о скорой отставке Шалимова меня совершенно не удивляет. Как и слова гендиректора клуба Владимира Хашига, что вопрос об отставке главного тренера не обсуждается, и он продолжит работать дальше.

ШАЛИМОВ — КАК КАРПИН. И РОДИЛИСЬ ОНИ В ОДИН ДЕНЬ.

Хотя, на мой взгляд, лимит просчетов нынешним главным тренером «быков» уже явно превышен. От качества игры команды в целом до количества мышечных травм, за которые в конечном счете ответственность несет не тренер по физподготовке, а главный тренер, который утверждает все программы по «физике» и чему-либо другому. И травмам этим нет конца, а Шалимов, когда о них спрашивают, не может найти им внятного объяснения.

Или взять кадровые решения по ходу матчей. Например, в новом сезоне стабильнее всех в группе атаки играет Маурисиу Перейра, у которого больше всех очков в чемпионате из краснодарцев по системе «гол плюс пас». И в гостевом матче с «Люнгбю» после сложнейших домашних 2:1 именно мяч и результативный пас Перейры обеспечили «Краснодару» проход. Но в Белграде он вышел на замену уже при счете 0:2.

Федор Смолов, понятно, после травмы еще не набрал форму. Но в каком бы состоянии он ни был, это — лучший бомбардир двух последних чемпионатов страны. Он может сделать гол из ничего, на чутье поразить цель в любой, самый нелогичный момент — как это было, например, в прошлогодней домашней встрече с «Зальцбургом», когда краснодарцев «возили» на их поле и все шло к закономерным 0:1. Но гол Смолова, взявшийся из воздуха, уравнял счет и вывел хозяев в плей-офф Лиги Европы.

А тут Шалимов заменил Смолова на некоего Андрея Ивана (или Ивана Андрея, я уже запутался, где тут имя, а где — фамилия). Румына, который провел до того за «Краснодар» шесть минут. Что это было? Даже если Иван Игнатьев, здорово себя проявивший, не был в заявке на матч из-за травмы (кстати, об этом на пресс-конференции ничего не прозвучало), то почему вышел не другой юный воспитанник академии Сулейманов, уже забивший победный гол «Люнгбю»? А главное — почему заменили Смолова?

Спору нет: Шалимов — яркий человек, экстраверт, по харизме превосходящий своего предшественника Олега Кононова. Он нестандартно и сочно говорит о футболе, готов публично разъяснять детали, которые тренеры обычно предпочитают оставлять при себе (кстати, отчего-то вспоминается, что Шалимов и Валерий Карпин родились в один день одного года). Уверен, кстати, что этим он привлекает и Галицкого, которому откровенные и дискуссионные диалоги о футболе с главным тренером жизненно необходимы.

Более того, ни секунды не сомневаюсь, что Шалимов прекрасно разбирается в игре как таковой. Не раз уже рассказывал историю, как на Euro-2016 через день после матча с Англией Леонид Слуцкий подошел к нам с коллегой Дмитрием Симоновым и попросил выразить респект Шалимову за исчерпывающий тактический разбор матча. «Он словно у нас в раздевалке был!» — сказал тогда Слуцкий. И это о многом говорит.

Вот только разбираться в футболе и прекрасно о нем говорить — это одно, а ставить команде игру и управлять ею — совсем другое. И вот это у Шалимова за прошедший год, на мой взгляд, увы, не обнаружилось. Рад был бы ошибаться, потому что с Игорем Михайловичем действительно интересно — а, как известно, «любой жанр хорош, кроме скучного». Но…

Команда стоит на месте и не развивается — тут, правда, и о селекции забывать не стоит. Сказать, в какой футбол играет «Краснодар» Шалимова, в отличие от кононовского, затруднительно. Тогда команде, возможно, и не хватало характера, но по крайней мере был стиль. Теперь есть лишь какая-то инерция. Случаются потрясающие голы после многоходовых комбинаций в одно-два касания. Но отчего-то они кажутся скорее наследием бывшего тренера. Допускаю, что я не прав.

Футболисты не растут — покажите мне хотя бы одного, у кого за год был бы реальный прогресс (Синицын — да, но это скорее по части тренера вратарей). Тогда как, например, регресс у того же Мамаева очевиден, и дело тут, думается, не только в травмах.

В прошлом году, складывалось ощущение, «Краснодар» выигрывал матчи на эксплуатации снайперского таланта Смолова. Кстати, тут надо отдать должное Шалимову, который еще в бытность вторым тренером при Кононове с Федором, по собственным словам нападающего, эффективно работал. Но теперь требуется что-то новое. Тем более что Смолов, похоже, в Краснодаре после двух суперсезонов несколько демотивирован. Отсюда и небезосновательные разговоры о его желании уехать за границу, и сорвавшиеся в последний момент переговоры со «Спартаком».

Он не из скандалистов, и, если его никуда не продадут — так тому и быть, продолжит играть. Но от Шалимова тогда потребуется новое умение — разбудить в Смолове интерес к игре именно за «быков», которых и в еврокубках-то уже нет.

А рассчитывать на повторение прошлогодней истории «Спартака» при нынешнем «Зените» более чем наивно…

ЧУДО-СТАДИОН БЕЗ ДОСТОЙНОГО ЕГО ДЕЛА.

Чуть меньше года назад, после матча Лиги Европы «Краснодар» — «Шальке» — первого для клуба на его уникальном стадионе — я оказался в VIP-ложе Галицкого. В какой-то момент владелец «быков» пригласил: «Пойдемте!» — и мы вышли без верхней одежды в ноль градусов на уже пустую арену. И он, рискуя простудиться, забыл обо всем и около получаса увлеченно рассказывал о каждой детали своего детища. «Выключите свет! — крикнул он кому-то из работников стадиона. И показал: — Вот если вы посмотрите туда, то у вас возникнет ощущение звездного неба…».

Сегодня мне по-человечески жаль Галицкого. 14 августа ему исполнилось 50 лет, но «подарком» к юбилею менее двух недель спустя стало первое за четыре года непопадание в групповой турнир Лиги Европы. Красавица-арена с лучшим (тут, думаю, спорить не будет никто) в мире табло будет простаивать весь сезон без достойного ее дела: одни внутрироссийские соревнования — явно не ее уровень. «Звездного неба» придется подождать.

Три сезона назад «Краснодар», дебютант еврокубков, обыгрывал в гостях «Эвертон», но выйти из группы с «ирисками» и «Вольфсбургом» было выше его сил. В позапрошлом сезоне — занимал первое место в группе, опередив дортмундскую «Боруссию», но затем уступал «Спарте». В прошлом — пусть и за счет большой удачи, но выходил из группы с «Шальке», «Ниццей» и «Зальцбургом», а затем, прежде чем проиграть «Сельте», обыгрывал «Фенербахче». То есть, если отталкиваться от результатов в Европе, все шло по восходящей.

А теперь — закономерное поражение от «Црвены Звезды» и вылет из еврокубков, едва они начались.

Спросите: кто, если не Шалимов? В случае с Галицким, думаю, подобные рассуждения — это в любом случае гадание на кофейной гуще. Тренеров в мире очень много, и ни Кононов, ни тот же Шалимов, когда президент «Краснодара» из них выбирал, не лежали на поверхности. Кононова хорошо знали в Украине, но не в России.

Вообще-то стабильность на тренерском посту, многолетняя уверенность босса в выбранном им человеке, — штука хорошая. Недаром в том же ЦСКА в случае с Леонидом Слуцким (которому, кстати, Галицкий очень симпатизирует, но приоритеты у главного тренера «Халла» нынче другие) такая последовательность Евгения Гинера сработала на все сто: ждать первого чемпионства пришлось три с половиной года, зато затем армейцы при скромных трансферных возможностях выиграли три золота из четырех. И, кстати, сезон первого из них начался как раз с вылета ЦСКА от шведского АИК в Лиге Европы.

Дай бог, конечно, чтобы и в случае с Галицким и Шалимовым случился хеппи-энд.

Вот только верится пока, честно говоря, с трудом.