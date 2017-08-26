Как «Спартаку» выжить на Дальнем Востоке?
В воскресенье чемпиону России предстоит непростой матч в Хабаровске с дебютантом
премьер-лиги.
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«Советский спорт» вспоминает 8 предыдущих встреч
16.06.1993
Чемпионат России
Владивосток
«Луч» — «Спартак» — 0:3.
Самый первый поединок оказался для
Победу уже на 7-й минуте принес удар Андрея Пятницкого. Но, безусловно, главным событием стал гол Федора Черенкова, который впервые в российской истории отличился за «Спартак». В
20.06.1993
Чемпионат России
Находка
«Океан» — «Спартак» — 1:1.
Впрочем, из той дальневосточной поездки спартаковцы вернулись не без потерь. Через 4 дня они провели куда более сложный поединок в Находке. В первом тайме счет открыл защитник хозяев Игорь Захаров, который со штрафного отправил мяч в «девятку» ворот Станислава Черчесова. В роли догоняющих
13.07.2005
Кубок России, 1/16 финала
Находка
«Океан» — «Спартак» — 1:2.
Последняя легкая «прогулка» спартаковцев на Дальний Восток. А все потому, что исход двухраундового противостояния был решен неделей раньше в Москве, где
19.08.2006
Чемпионат России
Владивосток
«Луч-Энергия» — «Спартак» — 1:0.
После 16 туров турнирную таблицу возглавляли ЦСКА и «Спартак», набравшие по 31 очку. И матчи 17-го тура во многом повлияли на судьбу чемпионата. ЦСКА, уступая дома нальчикскому «Спартаку», смог добиться волевой победы благодаря голам в концовке Жо и Вагнера Лав (2:1). А вот
28.07.2007
Чемпионат России
Владивосток
«Луч-Энергия» — «Спартак» — 1:1.
«Спартак», после 17 туров возглавлявший таблицу, упустил шанс увеличить отрыв от «Зенита» до 4 очков (он в тот же день дома добился лишь нулевой ничьей с «Амкаром»). Примечательно, что в итоге питерцы стали чемпионами, опередив
«Луч-Энергия» открыл счет уже на 9-й минуте — ворота гостей головой поразил Дмитрий Смирнов. «Спартак» отыгрался в начале второго тайма — это сделал Александр Прудников, который забил дальневосточникам и дома в первом круге. Это была пятая игра
16.11.2008
Чемпионат России
Владивосток
«Луч-Энергия» — «Спартак» — 2:2.
За два тура до финиша у «Луча-Энергии» оставались лишь теоретические шансы на сохранение прописки в
23.09.2014
Кубок России, 1/16 финала
Комсомольск-на-Амуре
«Смена» — «Спартак» — 0:1.
Спартаковцы вышли на поле в
21.09.2016
Кубок России, 1/16 финала
Хабаровск
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» — 1:0.
Исторический матч: именно в Хабаровске Массимо Каррера потерпел первое поражение в России. До этого под его руководством «Спартак» в 6 матчах
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