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26 августа 2017, 14:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и пермского «Амкара» на матч восьмого тура российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.

Начало встречи — в 15:00 мск.

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