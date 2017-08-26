Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, а также его помощник Анатолий Тимощук оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый за неоднократный выход за пределы технической зоны в матче 7-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0).