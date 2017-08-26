«Арсенал» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и пермского «Амкара» на матч восьмого тура российской
Премьер-Лиги, который состоится сегодня на стадионе «Арсенал» в Туле.
«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.
Начало встречи — в 15:00 мск.
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