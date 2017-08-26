Смолов в «Зените», Дзюба в «Краснодаре». Как это будет

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По информации «СЭ», до конца трансферного окна велика вероятность, что два форварда сборной России — Артем Дзюба и Федор Смолов — поменяются клубами. Разбираемся, к чему такой «бартер» может привести.

ДЛЯ ДЗЮБЫ — ТОЛЬКО ПЛЮСЫ!

Начнем с форварда «Зенита», который явно не вписывается в планы Роберто Манчини. Разговоры о том, что итальянец не видит Дзюбу в стартовом составе, пошли еще во время предсезонных сборов.

Сложный характер нападающего на этот раз ни при чем. Дзюба, по мнению тренера, просто не подходит под новую модель игры сине-бело-голубых — легкую, скоростную, где форварды должны быть в первую очередь шустробегущими, а не плечистотолкающимися.

Старт сезона наглядно показал, что Артем действительно смотрится на поле лишним. Хотя поначалу Манчини, видимо, сам не до конца был уверен в своем вердикте (тем более кругом веры в Дзюбу было куда больше, чем в Кокорина, на котором многие поставили крест).

Поэтому в первых двух турах форвард играл с первых минут. Но ни в Хабаровске, ни против «Рубина» в Питере ничем себя не проявил. На Дальнем Востоке он нанес один удар за весь матч — мимо ворот. В матче с казанцами — тоже один холостой выстрел за 65 минут, после чего Дзюбу заменили.

Бросалось в глаза, что рослого форварда сознательно не вовлекают в атаки, передач на него не шло. Разве что крайние защитники изредка засылали мяч в его направление навесами. Однако толку в них не было, Дзюба проигрывал борьбу тройкам центральных защитников команд-соперников. И это показательный момент: чем больше команд в лиге стало переходить на схему с тремя/пятью защитниками, тем ниже становилась результативность нападающего.

Дзюба откатывался ближе к центру в поисках мяча, много боролся, начинал заниматься подыгрышем, но тоже без особого успеха. Согласно статистике InStat, он выигрывал только половину единоборств. После матча с «Рубином», в котором «Зенит» вырвал победу в компенсированное время благодаря голу Дриусси, Артем покидал арену с грустным выражением лица. Потому что наверняка понимал, что его дни в старте сочтены.

Так и вышло. Более того, когда он свой новый шанс все-таки получил, то ситуация только усугубилась. В ответном матче против «Бней-Иегуды» «Зенит» умудрился проиграть на своем поле, а Дзюба за 90 минут снова не сумел использовать хоть один из моментов (хотя на этот раз их хватало).

С тех пор статус запасного за Дзюбой закрепился окончательно. 3 минуты против «Спартака», 10 против «Урала», 1 и 13 в двух матчах против «Утрехта» — вот и все, чем может «похвастать» в недавнем прошлом основной нападающий сборной России. Тут даже разбирать нечего. Все грустно.

Очевидно, что если Дзюба намерен сыграть на домашнем чемпионате мира и в принципе не готов мириться с ролью запасного, из «Зенита» нужно уходить. На кону карьера, пик которой может пройти на скамейке, если говорить о клубе, и у телевизора, если вести речь о национальной команде.

Вариант с «Краснодаром» (особенно как временная мера) представляется оптимальным. Не секрет, что Дзюба — игрок настроения. Когда он рвет и мечет, а глаза горят, тогда есть и голы с передачами. А если внимание к нему не приковано, и он уже не лидер, а на подхвате, то КПД резко падает. В «Зените» сейчас восхищаются ожившим Кокориным, обсуждают аргентинскую «банду», а Дзюба в тени.

В «Краснодаре», тем более если в обратном направлении проследует Смолов, Дзюба снова станет звездой № 1. Ему будет что доказывать. Никто, конечно, не гарантирует, что он легко найдет общий язык с Сергеем Галицким. Да и стиль, который исповедуют «быки», не очень-то сочетается с образом габаритного экс-спартаковца.

Однако «Краснодару» сейчас не до эстетики. Как и Дзюба, команда неудачно провела старт сезона. Лишилась еврокубков, не способна обыграть дома «Урал» и «Амкар». В такой ситуации результат становится важнее стиля. К тому же показательно, что пока был травмирован Смолов, Игорь Шалимов использовал в атаке юных воспитанников академии Игнатьева и Сулейманова. Оба забили, но ведь понятно, что они получили свои шансы не от хорошей жизни. Делать на них основную ставку клубу такого уровня сомнительно. Есть еще молодой румын Иван, но как он себя проявит — тоже пока загадка.

Так что риски хоть и очевидны, но терять Дзюбе и «Краснодару» на сегодняшний день нечего.

ДЛЯ СМОЛОВА — СКАМЕЙКА?

Со Смоловым все куда сложнее. Понятно, почему он не против покинуть «Краснодар»: лучший бомбардир премьер-лиги последних двух сезонов банально потерял мотивацию. Тем более теперь, когда «быки» вылетели из Лиги Европы. Бороться за чемпионство команда объективно не готова, а все остальные задачи едва ли способны Смолова зажечь. Пробиться с «Краснодаром» в Лигу чемпионов? Но она будет так не скоро… Чемпионат мира — и тот раньше.

Однако не совсем понятно другое: зачем Смолов «Зениту»? Ведь Кокорин при Манчини и в связке с Дриусси стал наконец-то по-настоящему реализовывать свой большой талант. Какое место в этой системе координат займет Федор? Запасного? Но в чем тогда смысл перехода?

На фланге Смолов не так эффективен — доказано на практике. Как и Кокорин, который прямо говорит, что главный секрет преображения в том, что итальянец использует его на острие. Так что будет очень обидно, если баланс нарушится, и Кокорин лишится нынешней уверенности.

С другой стороны, конкуренция всегда идет на пользу. И если бывшие динамовцы будут ожесточенно сражаться между собой за статус основного нападающего, то, вполне вероятно, оба станут только сильнее. Тем более когда рядом такие мастера, как Паредес и Дриусси. Станислав Черчесов будет только рад.