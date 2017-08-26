Что интересного в матче «Краснодар» — «Динамо»?
Забьет ли Смолов
наконец-таки? Или отдаст лавры бомбардира Кокорину?
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Видимо, что-то случилось...
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«Краснодар» — «Динамо». Казалось бы, что тут интересного?
Для динамовцев «Краснодар» неудобный соперник. Их противостояние началось в 2011 году и с минимальной победы москвичей на выезде — 1:0. Из десяти очных встреч «Динамо» выиграло три и три свело вничью. Последний раз победа за
Интересные факты:
0 голов — сухих матчей не было, всегда
1 матч, в котором был забит единственный гол.
2 — больше этой цифры «Динамо» не забивало «Краснодару».
3 ничьи было в играх и все они закончились со счетом 1:1.
4 мяча смог забить «Краснодар» москвичам. Это удалось сделать им дважды за один сезон.
5 мячей было забито в самом результативном матче (4:1).
6 раз «Краснодар» играет в качестве хозяев поля против «Динамо».
7 очков будут разделять команды в случае поражения москвичей.
8-й тур возможно станет для динамовцев решающим, если они планируют попасть в Европу. Конечно, история знает случаи, когда с 14-го места после первого круга команда поднималась на второе итоговое, но при поражении отставание увеличится и пробиться в топ-5 станет сложнее, ведь в составе нет аргентинцев, португальцев и греков. Да и француза с немцем.
Прогноз на матч между командами «Краснодар» и «Динамо» Москва
У хозяев шансов на победу больше, они и дома играют, и состав хороший, мастеровитый. У обеих команд старт по сложности получился почти равным (пять одинаковых соперников из семи), но «Краснодар» преодолел их намного лучше. Прогноз — краснодарский клуб не проиграет.
Погода в Краснодаре в день матча 27 августа 2017
По данным gismeteo.ru, в Краснодаре ожидается отличная погода: +27 ясно, ветер
Ориентировочные составы «Краснодара» и «Динамо»
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Ристич, Мамаев, Каборе, Классон, Смолов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Терехов, Темников, Хольмен, Рыков, Сов, Ташаев, Зотов, Бечирай, Панченко.
Кто не выйдет на поле
У хозяев травмированы трое: Перейра, Крицюк и Окриашвили. Информации о травмах гостей нет.
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