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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30803969/
26 августа 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» прервал победную серию ЦСКА в молодёжном первенстве

В матче 8-го тура молодёжного первенства России на стадионе «Октябрь» в Москве встречались ЦСКА и «Ахмат».

Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Армейцы» вышли вперёд на 55-й минуте, когда точным ударом отметился Хетаг Хосонов. Победный результат хозяева поля удержать не сумели — на 74-й минуте счёт сравнял Абдурахман Ахильгов. Красно-синие заканчивали встречу вдесятером — на 84-й минуте Александр Волков получил красную карточку.

Таким образом, ЦСКА сегодня прервал победную серию из четырёх матчей молодёжного чемпионата, а «Ахмат» прервал серию из четырёх поражений.

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