«Ахмат» прервал победную серию ЦСКА в молодёжном первенстве

Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Армейцы» вышли вперёд на 55-й минуте, когда точным ударом отметился Хетаг Хосонов. Победный результат хозяева поля удержать не сумели — на 74-й минуте счёт сравнял Абдурахман Ахильгов. Красно-синие заканчивали встречу вдесятером — на 84-й минуте Александр Волков получил красную карточку.

Таким образом, ЦСКА сегодня прервал победную серию из четырёх матчей молодёжного чемпионата, а «Ахмат» прервал серию из четырёх поражений.