«Ахмат» прервал победную серию ЦСКА в молодёжном первенстве
В матче 8-го тура молодёжного первенства России на стадионе «Октябрь» в Москве встречались ЦСКА и «Ахмат».
Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
«Армейцы» вышли вперёд на 55-й минуте, когда точным ударом отметился Хетаг Хосонов. Победный результат хозяева поля удержать не сумели — на 74-й минуте счёт сравнял Абдурахман Ахильгов.
Таким образом, ЦСКА сегодня прервал победную серию из четырёх матчей молодёжного чемпионата, а «Ахмат» прервал серию из четырёх поражений.
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