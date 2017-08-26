Гарай, Набиуллин, Рочина. Нюансы трансферов в «Спартак»

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30 МИЛЛИОНОВ ЕВРО — ЗА ЧТО?

Трансферы на вход в России невозможны после 31 августа — в полночь на День Знаний окно закрывается. И совершенно очевидно, что красно-белые будут вести переговоры до самого последнего момента. Новички приедут, вопрос только в том, сколько их удастся заявить.

Гендиректор клуба Сергей Родионов в интервью «СЭ» говорил о том, что на состоявшемся 23 мая совете директоров «бюджет (на трансферы) был озвучен, Каррера его знает». Речь, вероятно, идет о сумме в 30 миллионов евро, о чем «СЭ» сообщал еще по окончании прошлого сезона. Соответственно, из этого и надо исходить. Трое новичков, как уже сказал Родионов, приглашены — Тигиев, Пашалич и Петкович.

Важный нюанс — пока до конца неясно, входит ли в эту сумму только трансферная выплата или весь «пакет», с премией игроку за подпись (во внутреннем футбольном обиходе — подъемные) и поощрениями агенту. Второй вариант увеличивает сумму сделки.

А теперь о главных вариантах ближайшей недели.

ГАРАЙ: 18 МИЛЛИОНОВ ЕВРО И БОНУС «ЗИМА — ЛЕТО».

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай имеет как желание перебраться в Россию, где он выступал ранее за «Зенит», так и мощного агента Жорже Мендеша, способного обеспечить необходимые условия. Португальский агент продавил и сумму сделки (18 миллионов евро), и рассрочку. Но в первый заход — в 10-х числах августа — трансфера не случилось. Возможно, в «Спартаке» просчитали цену вопроса и взяли паузу. Это понятно: 18 миллионов евро за права на игрока, плюс около 10 миллионов евро гонорара за три года контракта, плюс подъемные и агентская выплата — суммарно Гарай стоил более 30 миллионов евро. Дорого.

Самого аргентинца привлекает не только финансовая сторона сделки, но и фактор календаря: в период зимней паузы в нашем чемпионате в Аргентине лето, и игрок проводит отпуск в лучшее время в году. Получатся, бонус «зима — лето». Вопрос по Гараю окончательно не закрыт. Аргентинец пока не подписывается на варианты в Англии и Италии, ожидая окончательное решение из России. Красно-белые были готовы взять игрока в аренду, «Валенсия» же рассматривала только полноценный трансфер.

Исход сделки во многом зависит от финала с переходом, пока виртуальным, Сердара Таски. Если немец уходит — значит, у красно-белых есть уверенность в том, что замена найдена.

ОЗДОЕВ ИЛИ ПОДБЕРЕЗКИН?

«Спартак» в августе резко активизировал работу на внутреннем рынке, пытаясь продублировать те позиции, на которых выступают отечественные футболисты.

Об интересе к полузащитнику «Рубина» Магомеду Оздоеву «СЭ» уже сообщал. В Казани готовы рассмотреть полноценный трансфер (речь идет о сумме в 6 миллионов евро), чемпион России был готов взять хавбека в аренду. Есть вариант, что в случае срыва этой сделки «Спартак» возьмет полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подбезкина. Игрок схожего формата и перспективы, но стоить он может несколько дешевле.

Еще один российский вариант — защитник казанцев Эльмир Набиуллин. Выступающий на позиции левого защитника футболист может стоить 6−7 миллионов евро и стать не только конкурентом Дмитрия Комбарова, но и выиграть эту борьбу за место в составе.

РОЧИНА ИЛИ ПОПОВ?

«Рубин», прошлым летом потративший серьезные деньги на трансферы, сейчас готов рассматривать варианты о продаже любого футболиста. Подчеркну — именно продажи, а не варианты с обменом или арендой.

Казанцы находятся в диалоге со «Спартаком» по поводу трансфера Рубена Рочины. Сдерживающих факторов два — высокая цена (за испанца прошлым летом, как говорят, отдали 10 миллионов евро и хотели бы не потерять в деньгах) и статус легионера. Впрочем, в том случае, если правдивы слухи о том, что турецкие клубы готовы выкупить Ивелина Попова, вариант с Рочиной очень возможен.