Паулу Барбоза: Не сомневаюсь, Эдер поможет Палычу

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— Поняли, зачем «Локомотив» арендовал Эдера?

— Да. «Локомотиву» нужен был нападающий. Для покупки необходимы определенные средства. А аренда вполне приемлемый вариант.

— Имелись в виду, прежде всего, чисто футбольные качества португальца.

— А что вас смущает? Думаю, Эдер поможет «Локомотиву». В его квалификации я не сомневаюсь. Он реально талантливый футболист. Мне кажется, чемпионат России ему как раз подойдет.

— Почему?

— Скромный парень, без капризов, профессионал. Да, потребуется определенное время на адаптацию. Но он в итоге покажет, на что способен.

— Эдер — классический форвард штрафной?

— Да.

— Мощный, но не очень быстрый?

— Почему? И скорость у него присутствует. Хорошо поставлен удар, он эффективен на втором этаже. Может убегать в контратаки. Так что Эдер — универсальный форвард. Юрий Палыч (Семин. — Прим. «СЭ») сделал верный выбор. Я не удивился, что тренер позвал именно этого нападающего.

— То есть Эдер — креатура именно Семина?

— Конечно!

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— А почему он провалился в Англии, не забив ни одного гола за «Суонси»?

— У российских игроков тоже не все получалось в Англии. Где-то не повезло, кто-то не попал к своему тренеру. Ничего страшного. Есть масса примеров, когда нападающие не проявляют себя в премьер-лиге, зато потом начинают много забивать в Италии или Франции.

— Но вы согласны, что Эдера все знают и помнят только по одному голу — в финале Euro?

— Для нас, португальцев, он точно вошел в историю футбола. Он же решил исход финала. Но Эдер — не игрок одного эпизода, момента. На мой взгляд, он и в будущем принесет пользу сборной. В «Локомотиве» Эдер покажет высокий уровень. Правда, нужно немного набраться терпения.

— Он же не проходил предсезонку в «Лилле»?

— Да. Так и есть. Но это не станет большой проблемой. Эдер поймет, что Палыч в него верит. Поэтому почувствует уверенность в своих силах.

— Как оцените его результативность в прошлом сезоне за «Лилль» — 7 голов в 37 матчах?

— Скромная статистика. Он может намного больше забить у Семина в «Локомотиве».

— Откуда такая уверенность?

— А вы посмотрите на Фернандеша. Если бы Семин не возглавил «Локо», никто бы не подумал, какой это отличный игрок. Сейчас же Мануэл играет просто блестяще. Настоящий лидер. И раскрылся он так при Семине!

— Ходили разговоры, что «Локо» мог до конца трансферного окна арендовать Дзюбу. Понимаете, почему выбрали Эдера, а не форварда «Зенита»?

— Сложно говорить о тех вещах, которые не произошли. А, возможно, и не произойдут. Дзюба — великолепный футболист, который способен усилить «Локо». Меня очень удивляет, что «Зенит» его может отпустить. О чем думает Манчини?

— Видимо, Дзюба не вписывается в схему игры итальянца.

— Не знаю… Думаю, многое может упереться в зарплату Дзюбы. Ее сложно потянуть. Гораздо целесообразнее в таком случае арендовать Эдера. Дзюба гораздо дороже.

— Но по футбольным качествам Эдер же уступает Дзюбе?

— Мне кажется, неправильно сравнивать этих футболистов. Они же не играли еще вместе. Теоретически Дзюба более адаптирован к российскому футболу, к «Локомотиву». Но потянет ли клуб его зарплату? Приобрести Дзюбу — мне кажется, это какая-то фантазия.

— Но ведь при аренде клубы могут пополам платить зарплату Дзюбе.

— Ок. Если Дзюба и Эдер вместе будут играть в «Локомотиве» в этом сезоне, команду Семина ждут серьезные успехи.

— Даже чемпионство?

— Нет. Вот в чемпионстве я сомневаюсь. Все-таки у «Локо» хватает кадровых проблем, ощущается дефицит футболистов. И все, что сейчас происходит — это, безусловно, заслуга Семина.

В матче 8-го тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле встретится с «Уралом». Матч состоится 26 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.