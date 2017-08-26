«Локомотив» мчит за лидером
Московский «Локомотив» примет в Черкизове «Урал», многострадальному «Рубину» Курбана Бердыева предстоит домашняя встреча с освоившимся в РФПЛ «Тосно», а в Туле местный «Арсенал» и «Амкар» побьются за шесть очков.
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«Арсенал» — «Амкар» (15.00 мск).
Матч в Туле — классическая встреча команд из нижней половины таблицы за шесть очков. Чемпионат не прошел еще и трети дистанции, но уже вполне очевидно, что и туляки, и тем более пермяки будут бороться за выживание.
У команды Миодрага Божовича дела в целом идут вполне неплохо.
Более того, после поражения от московского «Спартака» на «Открытие Арене» «Арсенал» выдал два качественных матча, и сначала разошелся домашним боевым миром с «Уралом» (2:2), а затем и вовсе увез три очка из Грозного с традиционно шумной «Ахмат-Арены» (2:1).
У «Амкара» в этом плане все, конечно, куда хуже. Команда Гаджи Гаджиева
Однако не стоит ограничиваться взглядом только на турнирное положение. В последнее время пермяки выглядят совсем небезнадежно. Потерпев на старте сезона четыре поражения подряд,
В седьмом туре «Амкар» очень неплохо смотрелся на своем поле против несущегося со старта на всех парах к чемпионскому титулу «Зенита», и только единственный точный удар набравшего
Битва «Арсенала» с «Амкаром» очень интересна еще и столкновением стилей: проповедующий достаточно результативный футбол Божович против извечно «низового» Гаджиева. Этим тренеры играли в чемпионатах России друг с другом огромное число раз и прекрасно друг друга изучили.
У «Арсенала» не смогут выйти на поле Гия Григалава и Кантемир Берхамов, в то время как «Амкар» не может рассчитывать на Роланда Гиголаева, Фегора Огуде и Александра Салугина.
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 0:0.
«Рубин» — «Тосно» (17.30 мск).
Курбан Бердыев не ищет легких путей. Вряд ли таковым можно назвать два полноценных сезона его работы с «Ростовом», особенно если вспомнить все события последнего.
Однако в практически родной для него Казани ситуация чуть ли не сложнее. Да, у «Рубина» нет финансовых проблем, с каким туркменский специалист вынужден был мириться в
Однако трудности с финансовым fair play, организованные клубу прежней администрацией, связывают руки наставнику команды и селекционному отделу.
«Рубин» имеет средства, чтобы покупать таких нужных ему в режиме перестройки игроков, но не имеет для этого возможности. Казанцы вынуждены, наоборот, постоянно вести переговоры о продажах своих футболистов, причем далеко не всегда речь идет о тех, кто не входит в планы Бердыева.
Можно
Только утихли вроде бы разговоры об интересе московского «Спартака» к Максиму Канунникову, которого
И если левого защитника Эльмира Набиуллина «Рубин» вроде бы продавать не хочет, то по Магомеду Оздоеву и Алексу Сонгу переговоры ведутся — в рамки ФФП нужно влезать как ни крути.
Несмотря на все проблемы, «Рубин» набрал в стартовых турах 11 очков и идет в чемпионате на шестой строчке. В активе приехавшего в столицу Татарстана новичка РФПЛ «Тосно» 7 баллов, и это очень неплохой результат для подопечных Дмитрия Парфенова.
Тосненцы
Скорым пополнением для Бердыева должен стать не игравший
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Рубина» — 1:0.
«Локомотив» — «Урал» (20.00 мск).
Один из самых интересных поединков восьмого тура. Играющий в радующий глаз футбол под руководством Александра Тарханова «Урал» постарается навязать борьбу в Москве столичному «Локомотиву».
Команда другого опытнейшего представителя тренерского цеха Юрия Семина неожиданно увязалась со старта за «Зенитом», занимает в чемпионате второе место, отставая от
«Железнодорожники» воодушевлены после феерической волевой победой над московским «Спартаком» в гостях (4:3) и явно не намерены останавливаться.
Тем более на замену травмировавшемуся еще в матче против ЦСКА Ари наконец взят другой форвард. «Локо» усилит пришедший на сезон в аренду автор золотого гола Португалии в дополнительное время финала Евро-2016 против Франции Эдер.
Нападающий наверняка сыграет против «Урала», хотя скорее появится по ходу встречи, чем выйдет на поле с первых минут.
«Локомотиву» особенно важно брать очки сейчас, потому что скоро команде станет сложнее
Кстати, в еврокубки «Локомотив» попал, выиграв национальный Кубок, где в финале в жарком и эмоциональном противостоянии был обыгран как раз «Урал» — и это еще одна интрига противостояния, хотя если бы Ари не был травмирован, интриги было бы больше.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Локомотива» — 1:0.
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