«Локомотив» мчит за лидером

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«Арсенал» — «Амкар» (15.00 мск).

Матч в Туле — классическая встреча команд из нижней половины таблицы за шесть очков. Чемпионат не прошел еще и трети дистанции, но уже вполне очевидно, что и туляки, и тем более пермяки будут бороться за выживание.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 8, 26.08.2017, 15:00 -:- Арсенал Т Амкар

У команды Миодрага Божовича дела в целом идут вполне неплохо. Худо-бедно, но команда собирает очки, коих в активе «канониров» набралось уже семь.

Более того, после поражения от московского «Спартака» на «Открытие Арене» «Арсенал» выдал два качественных матча, и сначала разошелся домашним боевым миром с «Уралом» (2:2), а затем и вовсе увез три очка из Грозного с традиционно шумной «Ахмат-Арены» (2:1).

У «Амкара» в этом плане все, конечно, куда хуже. Команда Гаджи Гаджиева по-прежнему остается единственной, еще не побеждавшей в текущем сезоне Премьер-лиги.

Однако не стоит ограничиваться взглядом только на турнирное положение. В последнее время пермяки выглядят совсем небезнадежно. Потерпев на старте сезона четыре поражения подряд, красно-черные пришли в себя и сначала дома сыграли нулевую ничью с «Уфой», не реализовав пенальти, а затем вообще увезли очко из Краснодара (1:1).

В седьмом туре «Амкар» очень неплохо смотрелся на своем поле против несущегося со старта на всех парах к чемпионскому титулу «Зенита», и только единственный точный удар набравшего какую-то фантастическую форму Александра Кокорина позволил сине-бело-голубы увезти домой победу.

Битва «Арсенала» с «Амкаром» очень интересна еще и столкновением стилей: проповедующий достаточно результативный футбол Божович против извечно «низового» Гаджиева. Этим тренеры играли в чемпионатах России друг с другом огромное число раз и прекрасно друг друга изучили.

У «Арсенала» не смогут выйти на поле Гия Григалава и Кантемир Берхамов, в то время как «Амкар» не может рассчитывать на Роланда Гиголаева, Фегора Огуде и Александра Салугина.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 0:0.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 8, 26.08.2017, 17:30 -:- Рубин Тосно

«Рубин» — «Тосно» (17.30 мск).

Курбан Бердыев не ищет легких путей. Вряд ли таковым можно назвать два полноценных сезона его работы с «Ростовом», особенно если вспомнить все события последнего.

Однако в практически родной для него Казани ситуация чуть ли не сложнее. Да, у «Рубина» нет финансовых проблем, с каким туркменский специалист вынужден был мириться в Ростове-на-Дону, здесь всем платят вовремя зарплату и премиальные.

Однако трудности с финансовым fair play, организованные клубу прежней администрацией, связывают руки наставнику команды и селекционному отделу.

«Рубин» имеет средства, чтобы покупать таких нужных ему в режиме перестройки игроков, но не имеет для этого возможности. Казанцы вынуждены, наоборот, постоянно вести переговоры о продажах своих футболистов, причем далеко не всегда речь идет о тех, кто не входит в планы Бердыева.

Можно по-разному относиться к бразильскому форварду Жонатасу, сначала ходили упорные слухи, что новый главный тренер не нуждается в его услугах, но нападающий в стартовых турах забил 4 гола «Рубина», сразу вырвавшись в лучшие бомбардиры команды. Однако теперь он уже игрок немецкого «Ганновера» и больше не поможет команде.

Только утихли вроде бы разговоры об интересе московского «Спартака» к Максиму Канунникову, которого красно-белые не купили ни за миллион евро, ни за шесть (отступные в контракте по версии игрока и клуба), как «Спартак» нацелился еще сразу на троих игроков казанцев!

И если левого защитника Эльмира Набиуллина «Рубин» вроде бы продавать не хочет, то по Магомеду Оздоеву и Алексу Сонгу переговоры ведутся — в рамки ФФП нужно влезать как ни крути.

Несмотря на все проблемы, «Рубин» набрал в стартовых турах 11 очков и идет в чемпионате на шестой строчке. В активе приехавшего в столицу Татарстана новичка РФПЛ «Тосно» 7 баллов, и это очень неплохой результат для подопечных Дмитрия Парфенова.

Тосненцы по-прежнему не могут рассчитывать на сербского новичка Анте Вукшича, но все остальные футболисты команды в строю, а «Рубин» и вовсе готовился к игре в полном составе.

Скорым пополнением для Бердыева должен стать не игравший из-за проблем со здоровьем отца центральный защитник Сесар Навас. Испанец чуть не закончил карьеру, но сейчас готов вернуться в команду, правда, с «Тосно» он еще не выйдет.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Рубина» — 1:0.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 8, 26.08.2017, 20:00 -:- Локомотив М Урал

«Локомотив» — «Урал» (20.00 мск).

Один из самых интересных поединков восьмого тура. Играющий в радующий глаз футбол под руководством Александра Тарханова «Урал» постарается навязать борьбу в Москве столичному «Локомотиву».

Команда другого опытнейшего представителя тренерского цеха Юрия Семина неожиданно увязалась со старта за «Зенитом», занимает в чемпионате второе место, отставая от сине-бело-голубых всего на три балла — одну победу.

«Железнодорожники» воодушевлены после феерической волевой победой над московским «Спартаком» в гостях (4:3) и явно не намерены останавливаться.

Тем более на замену травмировавшемуся еще в матче против ЦСКА Ари наконец взят другой форвард. «Локо» усилит пришедший на сезон в аренду автор золотого гола Португалии в дополнительное время финала Евро-2016 против Франции Эдер.

Нападающий наверняка сыграет против «Урала», хотя скорее появится по ходу встречи, чем выйдет на поле с первых минут.

«Локомотиву» особенно важно брать очки сейчас, потому что скоро команде станет сложнее из-за группового этапа Лиги Европы, где команде Семина предстоят матчи с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Фаставом» из Злина, причем первые два соперника играли в этом сезоне в квалификации к Лиге чемпионов.

Кстати, в еврокубки «Локомотив» попал, выиграв национальный Кубок, где в финале в жарком и эмоциональном противостоянии был обыгран как раз «Урал» — и это еще одна интрига противостояния, хотя если бы Ари не был травмирован, интриги было бы больше.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Локомотива» — 1:0.