СМИ: Аргентинский футболист Барко может перейти в «Зенит» за €20 млн

По информации портала, «Зенит» сделал запрос о покупке 18-летнего футболиста в аргентинский клуб, однако официального предложения еще не оформил.

В прошедшем сезоне Барко провел 28 матчей за «Индепендьенте», в которых забил четыре мяча. Также в активе полузащитника восемь матчей за молодежную сборную Аргентины, в которых он результативными действиями не отметился.

Если сделка состоится, Барко станет шестым аргентинцем, перешедшим в «Зенит» при итальянском тренере Роберто Манчини. Ранее в «Зенит» перешли полузащитник «Индепендендьенте» Эмилиано Ригони, а также Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.