«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Три матча в Туле, Казани и Москве пройдут в субботу в восьмом туре чемпионата России по футболу. «Локомотив» на своем поле примет неуступчивый «Урал» и в случае победы догонит лидера «Зенит».
«Урал» под руководством Александра Тарханова в нынешнем сезоне еще не проиграл ни одной встречи, пять последних матчей завершив вничью. Побед уральцам явно не хватает, однако пока «шмели» занимают место в середине таблицы, но всего в двух очках от зоны переходных матчей. Силен «Урал» прежде всего в обороне — шесть пропущенных мячей. Меньше лишь у «Зенита» и «Ростова» (по три).
«Локомотив» в предыдущем туре одержал яркую победу над «Спартаком» со счетом 4:3, уступая после первого тайма 0:2. Команда Юрия Семина показала хороший футбол в центре поля и в атаке, но в обороне «Локомотив» сыграл не лучшим образом. В двух последних матчах с «Тосно» (0:2) и «Спартаком» команда Семина пропустила пять мячей. Однако, несмотря на отсутствие нападающих, «Локомотив» забил в чемпионате уже 11 голов — чаще отличались лишь «Зенит» и «Рубин».
Победа над «Уралом» позволит «Локомотиву» догнать лидера чемпионата «Зенит», который сыграет в воскресенье против «Ростова». В среду «Локомотив» арендовал у французского «Лилля» португальского форварда Эдера, который забил победный гол в финале чемпионата Европы 2016 года с командой Франции.
Матч пройдет на «РЖД-Арене», начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.
Божович против «Амкара»
Игровой день начнется в 15:00 в Туле, где местный «Арсенал» примет «Амкар». Пермский клуб 13 лет выступает в
«Арсенал» занимает 13-е место, однако команда Божовича одержала уже две победы, в том числе в прошлый понедельник в гостях над «Ахматом» (2:1). Однако два предыдущих матча на своем поле с конкурентами в борьбе за выживание «Арсенал» выиграть не сумел, уступив «Тосно» (1:2) и сведя вничью матч с «Уралом» (2:2).
Встреча пройдет на стадионе «Арсенал», главный арбитр — Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.
«Рубин» намерен поздравить Бердыева
В 17:30 мск «Рубин» начнет матч с «Тосно». Накануне 65-летний юбилей отмечал наставник казанцев Курбан Бердыев, а его команда в случае победы над новичком элиты поднимется на третье место в таблице. Неделю назад «Рубин» со счетом 6:0 разгромил «Анжи», хотя после этого матча покинул команду, перейдя в немецкий «Ганновер», автор четырех мячей в чемпионате бразилец Жонатас. Бердыев уже говорил о сложном финансовом положении в клубе и распродаже лидеров, однако пока волжане выглядят явными претендентами на медали, учитывая репутацию их главного тренера.
«Тосно» Дмитрия Парфенова постепенно привыкает к реалиям
Матч пройдет на «Казань-Арене», главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.
Восьмой тур стартовал в пятницу, когда «Анжи» победил «Уфу» (1:0). В воскресенье встречаются «СКА-Хабаровск» и «Спартак», ЦСКА и «Ахмат», «Зенит» и «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».
После семи сыгранных матчей лидирует «Зенит» — 19 очков. 16 очков набрал «Локомотив», 14 — «Ростов».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter