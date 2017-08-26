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ЛЮБАЯ КОМАНДА В ЕВРОПЕ МОЖЕТ ДОСТАВИТЬ НАМ НЕПРИЯТНОСТИ

— «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Вы — фавориты своей группы в Лиге Европы?

— Думаю, это очень хороший жребий для нас. Будем стараться выйти из группы. Но мы знаем, что любая команда в Европе может доставить нам неприятности, поэтому нужно тщательно готовиться к каждой игре.

— Сколько раз за эти два месяца вы слышали, чтобы Роберто Манчини на кого-то кричал?

— Я слышу это каждый день на протяжении всех двух месяцев! Он всегда на кого-нибудь кричит.

— А по какому поводу он кричал сегодня?

— Это вещи, которые остаются в раздевалке, я не могу о них говорить. В то же время Манчини — тренер, который может быть строгим в одних вопросах и очень веселым в других. Он старается, чтобы все шло как можно лучше.

— Вы помните, что он сказал в раздевалке после матча со «Спартаком»?

— Тренер был очень рад, но прекрасно понимал, что это всего лишь еще один шаг вперед, нельзя задерживаться мыслями на одной игре. Всегда нужно смотреть только вперед.

— После той игры в раздевалку пришли руководители клуба, всех благодарили. Были ли отдельные премиальные за эту победу?

— Нет, нас только поздравили с прекрасной игрой, которую мы показали.

— Пару месяцев назад вы давали интервью и узнали, что «Спартак» является принципиальным соперником для «Зенита». Был ли в связи с этим особенный настрой перед матчем с ним?

— Да, разумеется, это особенный матч, я думал об этом и старался как можно лучше подготовиться к игре — физически и ментально.

— Римское дерби, суперкласико, «Зенит» — «Спартак» — вы принимали участие в каждом из этих матчей. Где болельщики ведут себя громче всего?

— Думаю, на суперкласико.

— В чем основное отличие российского дерби от остальных?

— В Аргентине куда интенсивнее проходит неделя перед матчем. Если игра в воскресенье, то уже с понедельника на улицах чувствуется нарастающее напряжение, люди готовятся к большому событию, подзадоривают друг друга.

— Три лучших стадиона, на которых вам довелось играть?

— «Бомбонера», «Камп Ноу», «Альянц Арена».

— А как же стадион «Санкт-Петербург»?

— Он — четвертый.

— Нынешний этап — лишь ступень на пути в другой клуб? Или вы допускаете, что проведете в Петербурге, скажем, семь лет?

— Никогда не задумываюсь об этом. Лучше жить настоящим.

— Тогда вопрос о прошлом. Год назад вы могли перейти в «Зенит». Почему не перешли?

— Лучано Спаллетти запретил. Я был согласен на трансфер, потому что понимал: в «Роме» большая конкуренция на моей позиции, и я буду не очень часто играть в течение сезона. Но Лучано был против.

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«ЗЕНИТ ХУНИОРС»

— Вы — первый аргентинский новичок «Зенита» этого лета. В июне могли предположить, что через два месяца аргентинцев будет пять?

— Конечно, нет. Но это плюс для нас — так легче адаптироваться в незнакомом городе.

— Российские фанаты шутят: в Буэнос-Айресе футболисты боятся выйти из дома, потому что их может похитить «Зенит». В Аргентине «Зенит» стал более популярным?

— Ха, определенно, за «Зенитом» больше наблюдают. Но о петербургском клубе в нашей стране и раньше было известно, ведь здесь играли аргентинцы.

— Как вы думаете, почему «Зенит» делает упор именно на ваших соотечественников?

— Просто тренеру близка Южная Америка. С нами он на эту тему не говорил.

— Как бы назывался «Зенит», если бы играл в Кубке Либертадорес?

— «Зенит Хуниорс»!

— Какая музыка чаще всего играет в раздевалке — испаноязычная или русскоязычная?

— Наша, аргентинская. Реггетон (музыкальный стиль, распространенный в Латинской Америке. — Прим. «СЭ»).

— Хит этого лета — Despacito?

— Да, тоже.

— Мы видели в Инстаграме, как недавно вы впятером играли в карты. В какую игру?

— Это южноамериканская игра — называется «Труко» (аналог «Дурака». — Прим. «СЭ»). Участники разбиваются по парам и закидывают друг друга картами. Но Ригони в тот день просто смотрел, я с Дриусси играл против Мамманы и Краневиттера.

— А в приставку играете?

— Да, как раз перед встречей с вами победил Мамману со счетом 3:1. Разумеется, я выбрал «Боку», а он — «Ривер».

— Какой сериал последним посмотрели?

— «Стрелок». Очень интересный, советую посмотреть.

— Вы уже два месяца в Санкт-Петербурге. Сможете провести экскурсию, например, для Ригони?

— Я бы, конечно, показал ему некоторые достопримечательности, но гидом не смог бы поработать, я еще не успел все узнать. Но город очень красивый. Недавно, кстати, был на хоккее, смотрел его впервые в жизни. Очень понравилось!

— Правила уже понимаете?

— Нет, все еще плохо разбираюсь в них. Но уверен, что со временем пойму все, что происходит на площадке.

— Краневиттер любит гольф. А у вас какой вид спорта на втором месте?

— Пинг-понг. Часто играю и, кажется, делаю это очень хорошо.

— Какие слова на русском языке уже выучили?

— «Привет», «спасибо», «доброе утро». И все. А, нет! Еще «пока-пока».

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ИТАЛЬЯНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ АГРЕССИВНЕЕ РОССИЙСКОГО

— Последний подарок, который подарили детям — Виктории и Джованни?

— По футболке «Зенита». Маленького размера специально для них.

— Джованни — будущий футболист?

— Он сам будет решать, но я бы этого хотел.

— Как отреагировала ваша жена, когда вы ей сказали: «Камилла, мы будем жить в России»?

— Никаких проблем с переездом не было. Она всегда говорила мне: «Куда поедешь ты, туда и я». Ваша страна всегда ассоциировалась с холодом. Когда говорят «Россия», думаешь только об этом. Но морозов я не боюсь.

— Кто помогал освоиться в Санкт-Петербурге?

— Данни и Хави Гарсия.

— Каких российских футболистов вы знали до перехода в «Зенит»?

— Только Кокорина. Это лучший российский футболист.

— Он на тренировках тоже забивает много?

— Да, постоянно. Будем помогать ему, чтобы он и в официальных матчах забивал еще больше.

— Чемпионат России слабее итальянского?

— Он просто другой. Главное отличие: здесь любая команда становится в защиту с самого начала матча. В Европе все иначе.

— Есть стереотип, что и чемпионат Италии оборонительный.

— Это неправда. Итальянский чемпионат более агрессивный.

— В чемпионате России вы столкнулись с лимитом на легионеров. Как вы считаете, он нужен?

— Мне кажется, нет. Но это закон страны, в которой я играю. Его нужно уважать.

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МЕССИ — БОГ

— 10 ноября сборная Аргентины, вероятно, проведет товарищеский матч в Москве с российской сборной. Будете рады возможности сыграть против зенитовцев?

— Да, я слышал об этом, и для меня будет большим удовольствием сыграть здесь со своей национальной командой.

— У сборной Аргентины сейчас непростая ситуация в отборочной группе на чемпионат мира. Почему так произошло?

— Да, у нас были моменты, когда не было результата, но с тех пор мы сильно выросли в командном плане, так что, надеюсь, покажем свою лучшую игру в оставшихся матчах.

— Какое у вас мнение о новом тренере — Хорхе Сампаоли?

— Очень хорошее. Он много дает нам в плане игры, и мы верим, что с ним у нас все будет хорошо.

— Чемпионат мира в России — это последняя попытка для Месси завоевать трофей. Особая мотивация для всех аргентинских футболистов?

— Не знаю, до какого возраста собирается играть Месси. Но, разумеется, для нас это важно — мы будем стараться помочь ему стать лучшим на чемпионате, а он будет помогать нам всем одержать победу.

— В Аргентине существует культ Месси?

— В нашей стране Месси — это бог.

— Как вы с ним познакомились?

— Первый раз встретились, когда «Рома» играла против «Барселоны», а потом познакомились ближе уже в сборной Аргентины.

— И какой Месси в жизни?

— Очень спокойный, очень скромный. Многие думают, что Месси какой-то особенный, но это совсем не так. Он — отличный парень, который постоянно всем в чем-то помогает.

— Три лучших футболиста в истории футбола?

— Месси — первый. Потом Марадона и Зидан.

— Почему Месси — первый?

— Потому что я играю с ним в одно время, Марадона все же немного из другой эпохи, у меня не было возможности много наблюдать за ним вживую.

ПАРЕДЕС ПО-ПРЕЖНЕМУ НОМЕР ОДИН ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕДАЧ

Опорный полузащитник «Зенита» продолжает удерживать лидерство по количеству передач в чемпионате России-2016/17, в том числе и точных. В семи матчах первенства аргентинец отдал 624 паса на партнеров, из которых 538 достигли адресата. На втором месте идет партнер Паредеса по клубу — Доменико Кришито. У него 520 передач, из которых 428 оказались точными.