Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30801198/
26 августа 2017, 0:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Анжи» исправился после казанского разгрома

Махачкалинская команда прервала серию из пяти поражений, впервые обыграв неудобную для себя «Уфу» и покинув зону прямого вылета.

Махачкалинская команда прервала серию из пяти поражений. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Мы постараемся все сделать, просто убиться ради этой игры, чтобы победить», — говорил после казанского разгрома капитан «Анжи» Яковлев. Однако Вадим Скрипченко ожидаемо решил перетряхнуть состав, из-за чего Павел и еще пять начинавших матч с «Рубином» футболистов в пятницу остались в запасе. Дополнительно же настроили махачкалинцев болельщики — пообщавшиеся с игроками фанаты и те, кто позднее посетил открытую тренировку.

Эмоциями, впрочем, «Уфу» не удивить, а вот к ошибкам на ровном месте гости остались не готовы. Табидзе понадеялся на Беленова, не заметив притаившегося за спиной Лескано, который избежал офсайдной ловушки из-за задержавшегося на фланге соперника. Аргентинцу оставалось лишь продемонстрировать свою незаурядную технику, изящно подрезав мяч над вратарем. А будь столь же хладнокровен практически сразу выскочивший один на один Маркелов, счет к середине тайма мог удвоиться.

Сергей Семак в перерыве снял Табидзе с игры, усилив группу атаки за счет сыгравшего в родном городе Абдулавова. Он и мог сравнять счет, однако Будакову удалось остановить летевший в верхний угол мяч.

ЦИФРА

1 гол пропустил в первых таймах текущего чемпионата голкипер «Уфы» Беленов. Ранее вратаря огорчали исключительно после перерыва.

ЦИТАТЫ

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— Тяжелый матч — других не бывает. Первый тайм мы откровенно провалили: ничего не получалось в атаке, а в обороне допускали грубые ошибки. После перерыва пытались отыграться, хотя на таком поле проще защищаться, чем атаковать. Смогли создать моменты в концовке, но не сумели их реализовать.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Тяжелая победа, но от этого она только ценнее. Заслужили ее по игре, самоотдаче, терпению. После предыдущего тура тренерскому штабу было непросто найти нужные для ребят слова, однако на поле сегодня были мужики. Команда была единым целым.

25.08.2017 20:00 Зрители 4100 основной раунд: 8-й тур Анжи Арена
Анжи 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Сергей Семак
Голы
18′ Хуан Эдуардо Лескано (И. Армаш) 99
Составы
Александр Будаков 98
Магомед Мусалов (к) 5
Владимир Полуяхтов 3
Игорь Армаш 14
Сергей Брызгалов 92
90+3′ Хуан Эдуардо Лескано 99
Гурам Тетрашвили 2
Вадим Афонин 29
80′ Олег Данченко 94
Арсен Хубулов 8
51′ 57′ Иван Маркелов 88
Павел Яковлев 91
68′ Павел Долгов 19
Константин Базелюк 9
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий
5 Боян Йокич 45+1′
3 Павел Аликин (к)
17 Дмитрий Живоглядов
13 Азамат Засеев
19 Иван Пауревич
44 Силвестр Игбун
55 Джемал Табидзе 46′
99 Исламнур Абдулавов
9 Ондржей Ванек 75′
57 Вячеслав Кротов
21 Кехинде Фатаи 63′
7 Дмитрий Сысуев 69′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
3 Угловые 8
20 Фолы 21
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"