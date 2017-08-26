«Анжи» исправился после казанского разгрома

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Мы постараемся все сделать, просто убиться ради этой игры, чтобы победить», — говорил после казанского разгрома капитан «Анжи» Яковлев. Однако Вадим Скрипченко ожидаемо решил перетряхнуть состав, из-за чего Павел и еще пять начинавших матч с «Рубином» футболистов в пятницу остались в запасе. Дополнительно же настроили махачкалинцев болельщики — пообщавшиеся с игроками фанаты и те, кто позднее посетил открытую тренировку.

Эмоциями, впрочем, «Уфу» не удивить, а вот к ошибкам на ровном месте гости остались не готовы. Табидзе понадеялся на Беленова, не заметив притаившегося за спиной Лескано, который избежал офсайдной ловушки из-за задержавшегося на фланге соперника. Аргентинцу оставалось лишь продемонстрировать свою незаурядную технику, изящно подрезав мяч над вратарем. А будь столь же хладнокровен практически сразу выскочивший один на один Маркелов, счет к середине тайма мог удвоиться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 8-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%A3%D1%84%D0%B0?src=hash">#АнжиУфа</a> 1:0 18' Хуан Лескано <a href="https://t.co/w4UxcRXGX8">pic.twitter.com/w4UxcRXGX8</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/901133579115167744">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сергей Семак в перерыве снял Табидзе с игры, усилив группу атаки за счет сыгравшего в родном городе Абдулавова. Он и мог сравнять счет, однако Будакову удалось остановить летевший в верхний угол мяч.

ЦИФРА

1 гол пропустил в первых таймах текущего чемпионата голкипер «Уфы» Беленов. Ранее вратаря огорчали исключительно после перерыва.

ЦИТАТЫ

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— Тяжелый матч — других не бывает. Первый тайм мы откровенно провалили: ничего не получалось в атаке, а в обороне допускали грубые ошибки. После перерыва пытались отыграться, хотя на таком поле проще защищаться, чем атаковать. Смогли создать моменты в концовке, но не сумели их реализовать.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Тяжелая победа, но от этого она только ценнее. Заслужили ее по игре, самоотдаче, терпению. После предыдущего тура тренерскому штабу было непросто найти нужные для ребят слова, однако на поле сегодня были мужики. Команда была единым целым.