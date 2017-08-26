«Анжи» исправился после казанского разгрома
Махачкалинская команда прервала серию из пяти поражений, впервые обыграв неудобную для себя «Уфу» и покинув зону прямого вылета.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
«Мы постараемся все сделать, просто убиться ради этой игры, чтобы победить», — говорил после казанского разгрома капитан «Анжи» Яковлев. Однако Вадим Скрипченко ожидаемо решил перетряхнуть состав,
Эмоциями, впрочем, «Уфу» не удивить, а вот к ошибкам на ровном месте гости остались не готовы. Табидзе понадеялся на Беленова, не заметив притаившегося за спиной Лескано, который избежал офсайдной ловушки
Сергей Семак в перерыве снял Табидзе с игры, усилив группу атаки за счет сыгравшего в родном городе Абдулавова. Он и мог сравнять счет, однако Будакову удалось остановить летевший в верхний угол мяч.
ЦИФРА
1 гол пропустил в первых таймах текущего чемпионата голкипер «Уфы» Беленов. Ранее вратаря огорчали исключительно после перерыва.
ЦИТАТЫ
Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
— Тяжелый матч — других не бывает. Первый тайм мы откровенно провалили: ничего не получалось в атаке, а в обороне допускали грубые ошибки. После перерыва пытались отыграться, хотя на таком поле проще защищаться, чем атаковать. Смогли создать моменты в концовке, но не сумели их реализовать.
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:
— Тяжелая победа, но от этого она только ценнее. Заслужили ее по игре, самоотдаче, терпению. После предыдущего тура тренерскому штабу было непросто найти нужные для ребят слова, однако на поле сегодня были мужики. Команда была единым целым.
|Вадим Скрипченко
|Сергей Семак
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|8
|20
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter