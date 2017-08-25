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25 августа 2017, 22:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 25 августа. Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0 мяч забил Хуан <span class=error>Лескано</span>. Увеличить
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Мяч на 18-й минуте забил Хуан Лескано. Махачкалинцы прервали серию из пяти поражений. Эта победа стала первой для команды под руководством Вадима Скрипченко, который возглавил клуб в середине августа.

В предыдущей встрече «Анжи» крупно проиграл казанскому «Рубину» — 0:6. «Уфа» не может победить в чемпионате страны уже на протяжении четырех игр.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 14-е место, набрав шесть очков. «Уфа» с 10 баллами идет седьмой.

В следующем туре махачкалинский клуб в гостях сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, «Уфа» на своем поле примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 10 сентября.

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