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25 августа 2017, 22:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Спартак» завершит покупку футболиста «Спорт Ресифи» Фелипе на следующей неделе

ТАСС, 25 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» завершит трансфер полузащитника бразильского «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе в начале следующей неделе. Об этом сообщает портал Radio Jornal.

Предполагаемая сумма трансфера — €35 млн. Увеличить
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Ожидается, что сумма трансфера 20-летнего футболиста составит €3,5 млн. На данный момент клубы находятся в завершающей стадии переговоров.

Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Спартак М
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