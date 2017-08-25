СМИ: «Спартак» завершит покупку футболиста «Спорт Ресифи» Фелипе на следующей неделе
ТАСС, 25 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» завершит трансфер полузащитника бразильского «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе в начале следующей неделе. Об этом сообщает портал Radio Jornal.
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Ожидается, что сумма трансфера 20-летнего футболиста составит €3,5 млн. На данный момент клубы находятся в завершающей стадии переговоров.
Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
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