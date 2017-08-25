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25 августа 2017, 19:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Уфа»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Уфы» на матч 8-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Анжи</span> и Уфы на матч 8-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Анжи»: Беленов, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Афонин, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Долгов, Лескано.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.

Начало — в 20:00 мск.

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