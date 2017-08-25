«Анжи» — «Уфа»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Уфы» на матч 8-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Анжи»: Беленов, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Афонин, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Долгов, Лескано.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
Начало — в 20:00 мск.
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